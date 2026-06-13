サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は12日（日本時間13日）、1次リーグB組で開催国のカナダとボスニア・ヘルツェゴビナが対戦。1-1で引き分けた。ボスニアが1-0とリードして迎えた後半序盤、間一髪の失点回避シーンが話題に。日本ファンからも熱い視線が注がれた。

注目を浴びたのは後半7分の場面。カナダが反撃を仕掛けた中で、ゴール前での崩しからラリアがペナルティーエリア内で決定的シュートを放った。同点かと思われた場面で、カバーに入ったボスニアDFコラシナツが反応。ゴールライン手前で足を伸ばすと、ボールがクロスバーに当たって跳ね返り、こぼれ球を味方がクリア。間一髪で失点を防いだ。

このスーパープレーに反響が広がり、X上の日本ファンからは「コラシナツえぐ スーパークリアで1点防いだ」「コラシナツ流石にスーパークリアすぎる」「スーパーブロック凄すぎてわろた」「コラシナツ間一髪すぎる」「コラシナツ凄え！」「執念がすごい」「今のボスニアのクリア神すぎるだろ」「もう今大会の名シーン入りでしょこれは」と絶叫するかのような声が並んだ。

コラシナツはアーセナルやシャルケといった欧州名門クラブでのプレー経験もあるため、日本のサッカーファンにはお馴染みの存在。「まだ32歳か」「懐かしきコラシナツ」との声も寄せられた。その後、カナダに同点に追いつかれたが、勝ち点1を得ている。



（THE ANSWER編集部）