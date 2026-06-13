「えっ、マジか！」カナダ開幕戦で国歌独唱した“世界的歌姫”に早朝の日本人興奮 「めっちゃ懐かしい」「52歳なんだね」【W杯】
現地６月12日、北中米ワールドカップが大会２日目を迎え、ホストカントリーであるカナダでも開幕。グループＢの第１試合に地元カナダ代表が登場し、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表との対決に臨んだ。
初の自国開催で歴史的な日となった一戦で、試合前にカナダ国歌を独唱したのが、同国の世界的なアーティストであるアラニス・モリセットさんだ。しっとりと優しく歌い上げ、真っ赤に染まったトロント・スタジアムの観衆のボルテージを一気に高めた。
NHKあるいはDAZNのライブ映像でその模様を目撃した日本人ファンからも、SNSやネット上で小さくない反響を呼んだ。「えっ、マジか！」「やばっ、最高か！」「お国柄だなー」「アラニスが歌ってるやん」「かなり豪華」「世代すぎる」「セリーヌ・ディオン来るかと思ったけどそう来たか」「52歳なんだね」「じゃあブライアン・アダムスもある？」「めっちゃ懐かしい」「生歌が聴けただけで早起きは三文の得」「なんか泣きそうになったわ」などなど大盛り上がりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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初の自国開催で歴史的な日となった一戦で、試合前にカナダ国歌を独唱したのが、同国の世界的なアーティストであるアラニス・モリセットさんだ。しっとりと優しく歌い上げ、真っ赤に染まったトロント・スタジアムの観衆のボルテージを一気に高めた。
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