実業家のイーロン・マスク氏が率いる米宇宙企業スペースＸが１２日、米ナスダック市場に新規上場した。

初値は米東部時間の午前１１時５０分頃、１株１５０ドル（約２万４０００円）をつけた。新規株式公開（ＩＰＯ）を通じた調達額は約７５０億ドル（約１２兆円）で、２０１９年にサウジアラビアの取引所に上場したサウジの国営石油会社サウジアラムコを超えて史上最大となった。

マスク氏は１２日、米南部テキサス州にあるスペースＸの本社での式典で、「倉庫から始まった小さな会社が、史上最大のＩＰＯで上場するとは信じられない」と話した。

ＩＰＯでは、５億５５５５万株を１株１３５ドルで売り出した。マスク氏は引き続き、スペースＸの議決権の８割を保有する。米ブルームバーグ通信によると、募集枠に対して４倍の応募があったという。

売り出し価格で計算すると、時価総額は１兆７７００億ドルとなる。米企業では、マスク氏が率いる電気自動車（ＥＶ）大手テスラや、ＳＮＳ大手メタを超え、７番目の規模になる可能性がある。

今回のＩＰＯは、世界約２０の証券会社が担当し、日系では米国みずほ証券が唯一参加した。日本国内で約２１億ドル（約３４７０億円）を調達したが、関係者によると、国内でＩＰＯを扱ったみずほ証券、楽天証券、ＳＢＩ証券の３社には、調達額の３倍超にあたる１兆円超の購入希望があったという。みずほ証券では、１億円以上の購入希望が１０００件を超えた。

スペースＸは０２年設立。再利用可能なロケット開発、衛星通信網「スターリンク」、買収したＡＩ（人工知能）開発企業「ｘＡＩ」の三つの事業が柱となっている。（経済部 奥田樹、ニューヨーク 木瀬武）