シチズン「エコ・ドライブ」50周年イベントを見てきた。歴代モデルや技術展示を公開
シチズン時計は、2026年6月13日／14日の両日に、光発電技術「エコ・ドライブ」の誕生50周年を記念したイベント「Eco-Drive 50th Anniversary」を開催する。概要は下記の通りだが、プレス向けプレビューを取材してきたので、見どころを厳選して紹介しよう。
会場では、1976年に発売されたアナログ式光発電時計「クリストロン」や貴重なアーカイブモデル、そして最新のアテッサやザ・シチズン、プロマスターといった現行コレクションも展示。エコ・ドライブの歩みを振り返るとともに、その仕組みや技術を紹介するコーナーも設けられていた。会期中、ぜひ訪れてみてほしい。
「Eco-Drive 50th Anniversary Event」の会場
○「Eco-Drive 50th Anniversary Event」概要
開催日：2026年6月13日（土）〜14日（日）
会場：表参道ヒルズ スペース オー（本館B3F）
住所：東京都渋谷区神宮前4-12-10
開催時間（6月13日）：11:00〜20:00（最終入場19:30）
開催時間（6月14日）：11:00〜18:00（最終入場17:30）
入場料：無料
入場方法：事前予約優先（空き状況に応じて当日入場も可能）
予約ページ：https://peatix.com/event/4980858
主な展示内容：エコ・ドライブ50年の歩み、技術展示、歴代モデル展示、アーカイブ展示、「Eco-Drive PHOTON」展示
○エコ・ドライブ 50年の歩みを振り返る
会場入口付近には、エコ・ドライブ50周年をテーマにした大型展示を設置。歴代のエコ・ドライブ搭載モデルが年代順に並べられ、技術の進化をたどれる。年表とともに主要モデルが並べられ、エコ・ドライブがどのように発展してきたのかを振り返ることができた。
個人的に目を引いたのは、1976年に発売された「クリストロン ソーラーセル」。太陽電池を文字板に組み込み、光で時計を動かすという現在のエコ・ドライブにつながる発想を形にしたモデルだ。
エコ・ドライブを搭載した腕時計の歩み。スクリーンはタッチ式になっており、マイルストーン的なモデルをタッチすると、上部に説明が表示される
「クリストロン ソーラーセル」の実機と解説
○ムーブメントや部品を紹介する技術展示
エコ・ドライブの仕組みを紹介する技術展示も。
発電から蓄電、駆動までの流れを説明するパネルに加え、ムーブメントや部品の実物展示もある。通常は見る機会の少ない内部パーツを間近で確認できる貴重な機会なので、時計に興味がある人にはぜひ見てほしい内容だ。
ムーブメントを分解した状態で展示するコーナーもあり、歯車や電子部品などがどのように組み込まれているのかを視覚的に理解できる。技術的な説明だけでなく、実物を見ながら仕組みを学べる展示だ。
「シチズン アテッサ（CC4076-65A）」と、構成するパーツ群
極薄の腕時計「エコ・ドライブ ワン」と、構成するパーツ群。これは一見の価値アリ！
光の量による「エコ・ドライブ」の発電量が分かるアトラクション。室内灯、懐中電灯、くもり、太陽という各ボタンを押すと、前方にあるパネルの表示と明るさが変わり……
エコ・ドライブの発電量がインジケーターで示される。左が「くもり」、右が「太陽」だ
○50周年記念モデル「Eco-Drive PHOTON」を展示
2026年秋に発売予定のエコ・ドライブ50周年記念限定モデル「Eco-Drive PHOTON」の展示も注目したいところ。
Eco-Drive PHOTONは、光をテーマに開発された記念モデルだ。「構造色文字板」を採用しており、これはインクの色素ではなく光の反射によって異なるカラーを発色させるという、インクジェットインクを応用したもの。多層構造の文字板を分解したパーツや、デザイナーズノートといった資料も展示している。
「Eco-Drive PHOTON」コンセプトモデルその1
「Eco-Drive PHOTON」コンセプトモデルその2
「Eco-Drive PHOTON」のコンセプトモデルを構成するパーツ群と、多層のダイヤルを各層に分解したもの
この2日間でしか見られない貴重な展示が 盛りだくさんの「Eco-Drive 50th Anniversary」。是非チェックしてほしい。
会場では、1976年に発売されたアナログ式光発電時計「クリストロン」や貴重なアーカイブモデル、そして最新のアテッサやザ・シチズン、プロマスターといった現行コレクションも展示。エコ・ドライブの歩みを振り返るとともに、その仕組みや技術を紹介するコーナーも設けられていた。会期中、ぜひ訪れてみてほしい。
○「Eco-Drive 50th Anniversary Event」概要
開催日：2026年6月13日（土）〜14日（日）
会場：表参道ヒルズ スペース オー（本館B3F）
住所：東京都渋谷区神宮前4-12-10
開催時間（6月13日）：11:00〜20:00（最終入場19:30）
開催時間（6月14日）：11:00〜18:00（最終入場17:30）
入場料：無料
入場方法：事前予約優先（空き状況に応じて当日入場も可能）
予約ページ：https://peatix.com/event/4980858
主な展示内容：エコ・ドライブ50年の歩み、技術展示、歴代モデル展示、アーカイブ展示、「Eco-Drive PHOTON」展示
○エコ・ドライブ 50年の歩みを振り返る
会場入口付近には、エコ・ドライブ50周年をテーマにした大型展示を設置。歴代のエコ・ドライブ搭載モデルが年代順に並べられ、技術の進化をたどれる。年表とともに主要モデルが並べられ、エコ・ドライブがどのように発展してきたのかを振り返ることができた。
個人的に目を引いたのは、1976年に発売された「クリストロン ソーラーセル」。太陽電池を文字板に組み込み、光で時計を動かすという現在のエコ・ドライブにつながる発想を形にしたモデルだ。
エコ・ドライブを搭載した腕時計の歩み。スクリーンはタッチ式になっており、マイルストーン的なモデルをタッチすると、上部に説明が表示される
「クリストロン ソーラーセル」の実機と解説
○ムーブメントや部品を紹介する技術展示
エコ・ドライブの仕組みを紹介する技術展示も。
発電から蓄電、駆動までの流れを説明するパネルに加え、ムーブメントや部品の実物展示もある。通常は見る機会の少ない内部パーツを間近で確認できる貴重な機会なので、時計に興味がある人にはぜひ見てほしい内容だ。
ムーブメントを分解した状態で展示するコーナーもあり、歯車や電子部品などがどのように組み込まれているのかを視覚的に理解できる。技術的な説明だけでなく、実物を見ながら仕組みを学べる展示だ。
「シチズン アテッサ（CC4076-65A）」と、構成するパーツ群
極薄の腕時計「エコ・ドライブ ワン」と、構成するパーツ群。これは一見の価値アリ！
光の量による「エコ・ドライブ」の発電量が分かるアトラクション。室内灯、懐中電灯、くもり、太陽という各ボタンを押すと、前方にあるパネルの表示と明るさが変わり……
エコ・ドライブの発電量がインジケーターで示される。左が「くもり」、右が「太陽」だ
○50周年記念モデル「Eco-Drive PHOTON」を展示
2026年秋に発売予定のエコ・ドライブ50周年記念限定モデル「Eco-Drive PHOTON」の展示も注目したいところ。
Eco-Drive PHOTONは、光をテーマに開発された記念モデルだ。「構造色文字板」を採用しており、これはインクの色素ではなく光の反射によって異なるカラーを発色させるという、インクジェットインクを応用したもの。多層構造の文字板を分解したパーツや、デザイナーズノートといった資料も展示している。
「Eco-Drive PHOTON」コンセプトモデルその1
「Eco-Drive PHOTON」コンセプトモデルその2
「Eco-Drive PHOTON」のコンセプトモデルを構成するパーツ群と、多層のダイヤルを各層に分解したもの
この2日間でしか見られない貴重な展示が 盛りだくさんの「Eco-Drive 50th Anniversary」。是非チェックしてほしい。