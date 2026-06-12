『徹子の部屋』来週15日の放送内容を急きょ変更 中村壱太郎、市川團子放送回は翌日にスライド
テレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1:00）の公式サイトが更新され、来週15日の放送内容が「追悼・中村玉緒さん」になることが発表された。
【貴重写真】若かりし2ショット…勝新太郎＆中村玉緒さん、寄り添う仲睦まじい姿
同日は当初、中村壱太郎、市川團子の放送が予定されていた。だが、12日に俳優の中村玉緒さんの訃報が伝えられたことを受け、公式サイトで15日の放送は「過去の貴重な映像で、中村玉緒さんを偲びます」と伝えた。
この変更に伴い、15日放送予定だった「中村壱太郎、市川團子」の放送回が16日にスライド、16日放送予定の「ロザンナ」は7月6日の放送になることを発表した。
【貴重写真】若かりし2ショット…勝新太郎＆中村玉緒さん、寄り添う仲睦まじい姿
同日は当初、中村壱太郎、市川團子の放送が予定されていた。だが、12日に俳優の中村玉緒さんの訃報が伝えられたことを受け、公式サイトで15日の放送は「過去の貴重な映像で、中村玉緒さんを偲びます」と伝えた。
この変更に伴い、15日放送予定だった「中村壱太郎、市川團子」の放送回が16日にスライド、16日放送予定の「ロザンナ」は7月6日の放送になることを発表した。