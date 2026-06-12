【HG 1/144 Ξガンダム[クリアカラー]劇場公開記念パッケージ】 6月26日 発売予定 価格：6,930円

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「HG 1/144 Ξガンダム[クリアカラー]劇場公開記念パッケージ」を6月26日に発売する。価格は6,930円。

本製品は、映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」に登場するMS「Ξガンダム」を、同社のプラモデルシリーズ「HG（ハイグレード）」で商品化したもの。映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」のキービジュアルを使用したスペシャルパッケージとなっている。

成形色は透け感のあるクリアカラーに変更、関節部はメタリック成形色を使用したスペシャル仕様となっており、ビーム・サーベル、ビーム・ライフル、シールドの各武装及びハンドパーツが付属。シールドは腕の六角形のパーツを外し、取り付けることができる。

ボディ背面のウイング、脚部側面のブレード、ミノフスキー・フライト・ユニットの展開可動を再現しており、脚部や大型パーツの変形により「MSフォーム」から「フライト・フォーム」への変形ができる。

なお本製品は、上映劇場にて先行販売を行なった商品と同仕様のアイテムとなっている。

(C)創通・サンライズ

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