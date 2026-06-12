びわこ成蹊スポーツ大DF角田倫伝が滋賀に加入「本日もレレレレイ体操で身体を起こしました」
レイラック滋賀FCは12日、びわこ成蹊スポーツ大DF角田倫伝(22)の加入を発表した。
角田はセレッソ大阪U-18からびわこ成蹊スポーツ大に進学。3月に卒業していたなか、大学を通じて「昨年11月にサッカー部を引退し、半年間の無所属期間を経て、このたびレイラック滋賀FCに加入することになりました。この期間、大学サッカー部の活動に参加させていただきました。僕を受け入れてくださった、スタッフや仲間たちには心から感謝をしています」とコメントした。
以下、クラブ発表のプロフィールとコメント
●DF角田倫伝
(すみだ・りんでん)
■生年月日
2003年8月13日(22歳)
■出身地
大阪府
■身長/体重
178cm/74kg
■経歴
C大阪U-18-びわこ成蹊スポーツ大
■コメント
「おはようございます!本日もレレレレイ体操で身体を起こしました。手の動きに注目されがちなこの運動ですが、足をしっかり動かすことで全身を目覚めさせることができます」
「ご挨拶が遅くなりました。このたび、レイラック滋賀FCに加入することとなりました、角田倫伝(りんでん)です。大学時代を滋賀で過ごし、本籍地も滋賀県にある私にとって、この地でプレーできることにご縁を感じています。レイラック滋賀の一員として戦えることを大変嬉しく思うとともに、支えてくださる皆さまへの感謝を忘れず、チームの勝利のために全力でプレーします。サポーターの皆さん、一緒にJ3のダークホースになりましょう!!」
角田はセレッソ大阪U-18からびわこ成蹊スポーツ大に進学。3月に卒業していたなか、大学を通じて「昨年11月にサッカー部を引退し、半年間の無所属期間を経て、このたびレイラック滋賀FCに加入することになりました。この期間、大学サッカー部の活動に参加させていただきました。僕を受け入れてくださった、スタッフや仲間たちには心から感謝をしています」とコメントした。
●DF角田倫伝
(すみだ・りんでん)
■生年月日
2003年8月13日(22歳)
■出身地
大阪府
■身長/体重
178cm/74kg
■経歴
C大阪U-18-びわこ成蹊スポーツ大
■コメント
「おはようございます!本日もレレレレイ体操で身体を起こしました。手の動きに注目されがちなこの運動ですが、足をしっかり動かすことで全身を目覚めさせることができます」
「ご挨拶が遅くなりました。このたび、レイラック滋賀FCに加入することとなりました、角田倫伝(りんでん)です。大学時代を滋賀で過ごし、本籍地も滋賀県にある私にとって、この地でプレーできることにご縁を感じています。レイラック滋賀の一員として戦えることを大変嬉しく思うとともに、支えてくださる皆さまへの感謝を忘れず、チームの勝利のために全力でプレーします。サポーターの皆さん、一緒にJ3のダークホースになりましょう!!」