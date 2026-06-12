北海道産のじゃがいもでんぷんとコーンスターチ（とうもろこしのでんぷん）を主原料とした、大阪府吹田市に本社を置くマロニー株式会社が12日、自社サイトを更新。9日に肺炎により86歳で亡くなった女優中村玉緒（本名奥村玉緒）さんをしのんだ。

中村さんは同社のCMに1995年から2019年まで出演。軽快に「マロニーちゃん」と語りかける姿が評判を呼んだ。

同社は「このたびは中村玉緒さんのご報に接し、謹んでお悔やみ申し上げます。中村玉緒さんには1995年から2019年まで、当社のTVCMに多数ご出演いただきました」と記述。「特に中村玉緒さんの明るいキャラクターと『マロニーちゃん』というフレーズをきっかけに、皆様に広く愛される製品になりましたものと大変深く感謝しております」とつづった。

以下、発表全文。

2026年6月12日

マロニー株式会社

中村玉緒さんご逝去に寄せて

このたびは中村玉緒さんのご報に接し、謹んでお悔やみ申し上げます。

中村玉緒さんには1995年から2019年まで、当社のTVCMに多数ご出演いただきました。

特に中村玉緒さんの明るいキャラクターと「マロニーちゃん」というフレーズをきっかけに、皆様に広く愛される製品になりましたものと大変深く感謝しております。

在りし日のお姿を偲び、心からご冥福をお祈りいたします。