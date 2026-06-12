英国ミステリー『ヴェラ〜信念の女警部〜』シーズン12、BS11で6月14日（日）放送スタート

ミステリーの本場イギリスで2011年に誕生した人気のクライムミステリー『ヴェラ〜信念の女警部〜』のシーズン12（日本語字幕版）が、6月14日（日）よりBS11にてBS初放送！

エイデン役のケニー・ドーティ見納めのシーズン

不屈の精神を持つ主人公ヴェラ・スタンホープ警部を演じるのは、OBE（大英帝国勲章）の称号を持ち、アカデミー賞に2度ノミネートされた名優ブレンダ・ブレシン（『秘密と嘘』『リトル・ヴォイス』）。ノース・イーストを背景に、異端だが聡明な敏腕刑事のヴェラが仕事に執念を燃やし、自分が率いるチームで事件の核心にある真実を暴こうとする。

このシーズンでは、ヴェラ役のブレンダのほか、エイデン・ヒーリー役のケニー・ドーティ、ケニー・ロックハート役のジョン・モリソン、マーク・エドワーズ役のライリー・ジョーンズ、ジャクリーン“ジャック”・ウィリアムズ役のイビナボ・ジャックなどが引き続きレギュラー出演。なお、エイデン役のケニーとジャック役のイビナボはこのシーズン12をもって降板となる。特に、シーズン5からヴェラとともに事件を解決に導いてきたエイデンの最後の活躍に注目してほしい。

ゲストを務めるのは、『セックス・エデュケーション』のサマンサ・スパイロ、『ディア・イングランド／逆境からのキックオフ』のフリン・アレン、『ザ・ツーリスト 俺は誰だ？ in アイルランド』のフランシス・マギー、『名探偵ポワロ』のポール・ソーンリー、『ドクター・フー』のメアリー・マローン、『ダ・ヴィンチと禁断の謎』のマシュー・マーシュ、『ウィッチャー』のコナー・クロフォード、『ダウントン・アビー』のケヴィン・ドイル、『SHERLOCK／シャーロック』のゾーイ・テルフォード、『アウトランダー』のスティーヴン・ウォルターズ、『ブラウン神父』のジャック・ディーム、『オックスフォードミステリー ルイス警部』のクレア・ホルマン、『ペイシェンスとビー ヨーク警察文書係の事件録』のエイドリアン・ローリンズなど。

『ヨーロッパミステリー ヴェラ〜信念の女警部〜』シーズン12第1話 あらすじ

週末、セーリングクラブに通う市役所職員フランクの遺体が灯台近くのボートの上で見つかる。遺体には殴打痕があり、顔には死後についた不自然な跡が残っていた。フランクは金曜、妻に仕事と偽って出かけ、日曜には息子と古いボートを修理する約束をしていたが、足取りを知る者はいない。ヴェラが捜査を進めると、冷え切った家族関係とともに、彼が3年前のバス事故を再調査していた事実が浮上する。

『ヨーロッパミステリー ヴェラ〜信念の女警部〜』シーズン12 放送情報

BS11にて6月14日（日）より毎週日曜日9：59〜10：55に放送。







（海外ドラマNAVI）

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