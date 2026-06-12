【九州・山陰・山口限定】ほっともっと、お得な「550ランチシリーズ」スタート -「牛焼肉 得弁ランチ」「とり天 得弁ランチ」を発売
持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」はこのほど、10時〜14時のランチタイム限定メニュー「550(ゴーゴー)ランチシリーズ」を企画。6月17日より、「牛焼肉 得弁ランチ」「とり天 得弁ランチ」を九州・山陰・山口エリア限定で発売する。
ほっともっと「550(ゴーゴー)ランチシリーズ」
「550(ゴーゴー)ランチシリーズ」は、10時〜14時のランチタイム限定でお得な価格で楽しめるシリーズで、「牛焼肉 得弁ランチ」と「とり天 得弁ランチ」の2種類から選ぶことができる。いずれも価格は550円。満足感と美味しさを兼ね備えつつ、550円という価格を実現した、ランチタイムに最適なシリーズとなっている。
ほっともっと「牛焼肉 得弁ランチ」(550円)
「牛焼肉 得弁ランチ」(550円)は、甘辛い味付けが食欲をそそる「牛焼肉」に加えて、ジューシーなメンチカツやから揚を盛り合わせたボリューム満点の一品。
ほっともっと「とり天 得弁ランチ」(550円)
「とり天 得弁ランチ」(550円)は、ふっくらと柔らかい「とり天」を主役に、レンコン、オクラ、なすといった彩り豊かな野菜の天ぷらを贅沢に詰め合わせた一品。
ほっともっと「550(ゴーゴー)ランチシリーズ」
「550(ゴーゴー)ランチシリーズ」は、10時〜14時のランチタイム限定でお得な価格で楽しめるシリーズで、「牛焼肉 得弁ランチ」と「とり天 得弁ランチ」の2種類から選ぶことができる。いずれも価格は550円。満足感と美味しさを兼ね備えつつ、550円という価格を実現した、ランチタイムに最適なシリーズとなっている。
「牛焼肉 得弁ランチ」(550円)は、甘辛い味付けが食欲をそそる「牛焼肉」に加えて、ジューシーなメンチカツやから揚を盛り合わせたボリューム満点の一品。
ほっともっと「とり天 得弁ランチ」(550円)
「とり天 得弁ランチ」(550円)は、ふっくらと柔らかい「とり天」を主役に、レンコン、オクラ、なすといった彩り豊かな野菜の天ぷらを贅沢に詰め合わせた一品。