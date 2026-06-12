日本に帰化し9年潜伏の違法漫画サイト運営者が韓国送還　『ONE PIECE』『名探偵コナン』など1400作品を無断掲載、被害額は年600億円超か

韓国最大級の違法ウェブ漫画サイトの運営者とみられる男が日本で逮捕され、韓国国内へ送還された。

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韓国法務部と文化体育観光部は6月11日、日本当局から違法ウェブ漫画サイトの運営者である37歳男の身柄について、金浦（キンポ）国際空港を通じて犯罪人引渡しを受けたと発表した。

男は2015年から2022年まで違法ウェブ漫画サイトを運営し、『SLAM DUNK』『ONE PIECE』『名探偵コナン』などの有名漫画作品約1400件を違法に掲載したほか、違法賭博サイトの広告を掲載して収益を得た疑いが持たれている。

男は、ウェブトゥーン関連の「ニュートキ」、ウェブ小説関連の「ブックトキ」、日本漫画関連の「マナトキ（マナモア）」など複数の違法サイトを運営したとみられている。

韓国国内のコンテンツ業界は、男が運営した違法サイトにより、2024年8月時点で年間5976億ウォン（日本円＝約626億円）の被害を被ったと推計している。内訳は、ウェブトゥーン業界の被害額が年間4776億ウォン（約500億円）、ウェブ小説業界の被害額が年間1200億ウォン（約125億円）に上るとみられる。

男は韓国籍だったが、2017年に日本へ出国した後、2022年に日本国籍を取得（帰化）した。

男の送還は、2002年に「日韓犯罪人引渡条約」が締結されて以降、日本から日本国籍の犯罪人の引き渡しを受けた初めての事例となる。

文化体育観光部は法務部・検察・警察との緊密な連携を通じて、男が関与した事件の犯行手口や運営構造などを解明し、犯罪収益も徹底的に追跡して回収する方針だ。

なお、韓国デジタルコンテンツクリエイター協会と違法流通の被害に遭った作家134人は同日、男の韓国送還に合わせて警察庁に刑事告訴状を提出し、警察庁の前で緊急記者会見を開いた。

参加者らは「ニュートキ運営者に対する迅速かつ強力な捜査とともに、幅広く運営されていたニュートキ、ブックトキ、マナモアの関係性、共犯や協力者、広告収益の分配、違法賭博サイトへの誘導構造、犯罪収益隠匿の可能性まで徹底的に突き止めるべきだ」との立場を示した。

（記事提供＝時事ジャーナル）