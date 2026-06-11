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工場転職のプロであるケンシロウ氏が、YouTubeチャンネル「【工場・期間工転職】即日入寮チャンネル」で「【工場転職】今すぐ逃げろ｜あなたの工場がブラックかわかる7つのサイン」と題した動画を公開した。動画では、ブラックな工場を見分けるための7つの判断基準をランキング形式で解説している。



ケンシロウ氏はまず、時代とともにブラックの基準も変わってきていると説明した。その上で、第7位の「意見を言ったら干されてしまう」環境については、「黙って従え」という姿勢は今の時代にそぐわず、未来がないと語った。また、第6位の「仕事を一切教えてくれない」という完全放置の状況は、新入社員の気持ちを考えておらず、企業努力が不足していると厳しく指摘した。



さらに、第5位の「ハラスメントの横行」については、ヌードルをすする音を気にする「ヌーハラ」など敏感になりすぎる時代背景に触れつつも、悪口や怒号が飛び交い、上司が目をつむっているような環境は「人間性を疑う」と問題視した。第4位の「有給が取れない」ことに関しては、有給休暇の取得は国が出している命令であり、「取れないイコール違反」であると明言している。そして第3位の「精神論で誤魔化される」では、不都合な事態に対して「根性出せよ」と感情をぶつけるだけで、原因を追求しない姿勢に言及した。



第1位として紹介されたのは、「退職をなかなか認めてくれない」環境だ。ケンシロウ氏は「民法上14日間で退職可能」であることを強調し、会社都合で退職を引き延ばそうとする対応はブラックであると断言。「こいつこき使ってやろうという気持ちで『お前逃げるのか』って言われる対応はブラックですよね」と語り、法的な観点からも労働者の意見のほうが強いことを説いた。



動画を通して、ブラック企業に共通する、労働者を尊重しない姿勢が浮き彫りになった。ケンシロウ氏は、自身の職場がこれらのサインに当てはまる場合は注意が必要であると述べており、現状の職場環境を客観的に見極め、働き方を見直すための重要な知識が得られる内容となっている。