内閣広報官の公式Xは2026年6月10日、X上で拡散されていた、高市早苗首相が取材対応中に小声で「だるっ」と呟いたとする情報について、「ちょっと大丈夫かな」という発言だったと否定した。

質問中、高市首相は下を見ながら何か呟く様子

注目を集めたのは、8日夕方に記者団の取材に応じた際の動画だ。現在、25年10月の自民党総裁選で、高市陣営側の相談によって対立候補を中傷する動画が大量に作成・配信されたとする疑惑を追及されている高市首相。この日も記者団からこの問題について質問を受けていた。

記者が質問をしている途中、高市首相は下の方を見ながら何か呟く様子が見られた。

「TBS NEWS DIG」のYouTubeチャンネルがこの場面を含めた取材対応の様子を公開すると、Xでは、高市首相が「だるっ」と呟いているように聞こえるとする情報が拡散された。

「だるっ」と聞こえるとして高市首相への批判的な声が多く書き込まれた一方、「これ『だるい』なんて言ってないと思います」「『誰やろな』か『大丈夫かな』という気がします」といった声も寄せられていた。

「次の日程があるため『ちょっと大丈夫かな』」

内閣広報官公式Xは10日、

「一昨日の総理ぶらさがり会見で、二問目に移る際、総理が呟いた言葉（動画中1分31秒頃）は、総理にも確認したところ、次の日程があるため『ちょっと大丈夫かな』というものでした」

と、拡散している情報を否定。「X一部投稿で誤った情報が流れていますのでお伝えします」とした。

「TBS NEWS DIG」のYouTube動画も添付し、「TBSさんノーカット動画ありがとう」とハッシュタグを付けた。