安住紳一郎アナ、“推し”を全力応援「真悠ちゃん、頑張ってほしい！」 川島明「ちょっと、ひいきはやめてよ（笑）」
TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が、11日放送の同局系情報番組『THE TIME，』（月〜金 前5：20）に生出演。恒例となっている番組エンディングでのTBS系バラエティー『ラヴィット！』（前8：00）とのかけあいで“推し”を応援した。
【全身ショット】「足長っ」美脚あらわにした安住アナの“推し”
「このあとは『ラヴィット！』です。川島さん！」と『ラヴィット！』MCの麒麟・川島明に呼びかけた安住アナ。『ラヴィット！』の今日の放送について川島が「今日もクイズをやらせていただきます。うちの横田真悠さんが先週リベンジしたんですけど、まだまだ勝ち足りないということで、自分の得意なジャンルで皆さんには、クイズ勝負してもらおうということで」と説明。
安住アナが「真悠ちゃん、頑張ってほしい！」と応援すると、横田は「はい！頑張ります！」とかわいく返答。安住アナは続けて「そして、真悠ちゃんが一番面白い！」と突然のカミングアウト。この告白に横田は目を見開いて驚き、「やったー」と笑顔＆ピース。
川島が「ちょっと、ひいきはやめてよ（笑）」とたしなめると、安住アナは「恐れず、恐れず、もう出しちゃって、ぜーんぶ出しちゃって」と、“推し”のさらなる活躍を願って、番組は終了した。
【全身ショット】「足長っ」美脚あらわにした安住アナの“推し”
「このあとは『ラヴィット！』です。川島さん！」と『ラヴィット！』MCの麒麟・川島明に呼びかけた安住アナ。『ラヴィット！』の今日の放送について川島が「今日もクイズをやらせていただきます。うちの横田真悠さんが先週リベンジしたんですけど、まだまだ勝ち足りないということで、自分の得意なジャンルで皆さんには、クイズ勝負してもらおうということで」と説明。
川島が「ちょっと、ひいきはやめてよ（笑）」とたしなめると、安住アナは「恐れず、恐れず、もう出しちゃって、ぜーんぶ出しちゃって」と、“推し”のさらなる活躍を願って、番組は終了した。