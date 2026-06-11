65歳からのリスタート！セミリタイアを経て考える“パラレルキャリアの価値”

働く者一人ひとりの「キャリア」がいっそう重視される時代になった。個人が職業経験で培うスキルや知識の積み重ねを「キャリア」と呼ぶが、それは、一つの職種や職場で完結するものとは限らない。「長さ」に加え、キャリアの「広さ」も、エンプロイアビリティ（雇用される能力）を左右するのだ。書籍『個人と組織の未来を創るパラレルキャリア 〜「弱い紐帯の強み」に着目して〜』（＊）の著者であり、40代からのキャリア戦略研究所 代表の中井弘晃さんは“パラレルキャリア”こそが、個人と組織を成長させると説く。今回は、中井さん自身が50代半ば以降の自らのキャリアを振り返り、定年後の生き方、学び方、働く意義を考えていく。（ダイヤモンド社 人材開発編集部）

＊1 中井弘晃著『個人と組織の未来を創るパラレルキャリア〜「弱い紐帯の強み」に着目して〜』（2022年10月／公益財団法人 日本生産性本部 生産性労働情報センター刊）

＊連載第1回 価値ある“パラレルキャリア”とは？広義の5タイプから考える副業との違い

＊連載第2回 “パラレルキャリア”の効果と効果最大化のために個人と組織に必要な姿勢

＊連載第3回 仕事のキャリアをよい方向に導く“緩やかなつながり（弱い紐帯）”を考える

＊連載第4回 “偶然の出来事”をキャリアに活かす！――そのために必要なことは何か？

＊連載第5回 不本意な異動や出向……職場環境の急な変化で、キャリアを豊かにする方法

＊連載第6回 “副業”ではない、“活私奉公型のパラレルキャリア”が、個人と組織の未来を創っていく

＊連載第7回 “活私奉公”の時代に、ビジネスパーソンは仕事にどう向き合えばよいか？

＊連載第8回 著名タレントの事例から学ぶ、パラレルキャリアがもたらす“現代を生き抜く力”

＊連載第9回 縦横2軸ずつのスキル――「♯（シャープ）型人材」が、組織と個人を変えていく

＊連載第10回 なぜ、パラレルキャリアは“コミュニケーション力”を向上させるのか？

66歳のパラレルワーカーである私自身の事例から

「定年後、“趣味だけに生きる幸せ”は持続するのか？ 60代半ばから社会とつながる意義はどこにあるのか？」――私は58歳で企業を早期退職し、その後、転身した大学の専任講師の職を63歳で辞し、一度は趣味中心のセミリタイア生活を送りました。しかし、65歳でリスタートし、1年経って66歳となった現在（2026年）、複数の大学でキャリアカウンセラーや講師、執筆を兼ねるパラレルキャリアの道を歩んでいます。

“定年後のキャリア”に正解はありませんが、今回は、66歳のパラレルワーカーである私自身の事例を示すことで、読者の皆さんが、定年後の働き方、働く意義を考えるきっかけにしていただければと思います。

私自身、キャリアの第1ステージであったビジネスパーソン時代は、決して順風満帆ではありませんでした。特に50代初めに、家族の病気の関係で出向先の台湾から任期途中で帰任し、その後、自身の専門領域の仕事からも外れ、進むべきキャリアを見失った時期がありました。後にベストセラー書籍『定年後』の執筆者となった楠木新氏が主宰する「こころの定年研究会」という勉強会に何度か出席し、そこでの学びや人との出会いが、私が再起動（リスタート）する一つのきっかけになりました。楠木氏とは、いまも、折に触れて情報交換をさせていただいたり、アドバイスをもらうこともあります。現在もエネルギッシュに活動を続けられている氏の姿は、私のお手本でもあります。

いま、私は66歳となり、一般的な定年の年齢を超えました。年齢を言い訳にしたくはないものの、疲れやすいとか人の名前が出なくなったなど日常の些細なことに心身の衰えを感じることも増えています。

ただ、私自身の「志」は健在です。元気ないまのうちに、継承できることを伝えたいという思いです。この原稿執筆にもそうした思いで向き合っています。

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