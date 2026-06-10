５月２５日から都内各地で開催されてきたショートフィルムの祭典「ショートショートフィルムフェスティバル＆アジア」が１０日、東京・渋谷のＬＩＮＥ ＣＵＢＥ 渋谷でアワードセレモニーを行い閉幕した。

２８回を数える今年のフェスティバルには、世界各国から約２５０作が出品された。企業からの協賛も年々拡大しており、自治体の支援も得て世界有数の短編映画祭として大きく成長。小池百合子東京都知事や長谷部健渋谷区長など、地元自治体トップも姿を見せ、フェスティバルの反響の大きさをうかがわせた。

セレモニーでは５部門の受賞作が発表され、最高賞のジョージ・ルーカス賞には、韓国から出品された短編映画「スピーディ！」（ジイン・オ監督）が選ばれた。出演者とともに登壇したオ監督は抱き合って喜びを爆発させ、フェスティバル代表の俳優・別所哲也から授与されたクリスタルガラス製で砂時計が封入されたトロフィーを大事そうに両手で抱きかかえた。

「スピーディ！」は、子供のころ、速読の名人にあこがれて自らも速読を習い始めたある少女が、成長するとともにあこがれたものの裏側にあるものを知っていくというストーリー。子供のころから日本の漫画を読んで育ってきたというオ監督は「受賞するとは夢にも思っておらず、驚いています。この映画は、（世の中の）システムを知るということ、そのシステムは正常に機能しているとは限らないことを描きたかった」とあいさつ。映画祭代表の俳優・別所哲也は「今とつながっているちょっと前の難しい時代を描き切った作品。受験戦争や競争社会、憧れなど登場人物の複雑な心情、子供たちの視点など様々なものを描き切っている。ショートフィルムの中にある奇想天外さ、美しさ、面白さを描いた作品だった」と受賞作を高く評価した。