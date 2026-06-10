6月8日、女優・池上季実子が『クイズ！脳ベルSHOW』（BSフジ）に出演。近影の“激変”ぶりに、視聴者の間で困惑と衝撃が広がっている。

同番組には、4年5カ月ぶりに出演したという池上。前髪をダイナミックに立ち上げたヘアスタイルで登場し、笑顔で挨拶した。MCから「最近どうですか？趣味とか…」と聞かれると、「最近あんまりやれてないですね。いまは治療中です！好きなゴルフをやれるように」と、体調面のケアに専念していると語っていた。

久々の登場となった池上だが、放送中には“衝撃場面”も見られた。池上が話す姿を注視すると、上の歯に1本分の隙間がある“歯抜け”状態であることが発覚。Xでは、ベテラン女優のまさかの姿に、衝撃が広がっている。

《池上季実子歯どしたん？仮りでもいいから詰めたらいいのに。びっくり》

《え？女優さんだよね？？一応見られる側として、そこはどうにかしといてほしい。》

さらに、池上といえばドラマ『男女7人夏物語』（TBS系）や映画『陽暉楼』などで、妖艶な美貌を振りまいてきた。かつては黒髪ロングにほくろがトレードマークだったが、今回の放送では、ターコイズブルーのワンピースに、イエローのネックレス、金髪に染めた“ド派手”な姿が印象的だ。近影の“激変”ぶりにも、《余りの変貌ぶりに驚きました》と驚きが寄せられている。

「池上さんのInstagramを見ると、数年前から紫や明るい茶髪、金髪など、ハイトーンカラーを楽しんでいるようです。白髪対策もあるのでしょうが、若い頃とはまた印象が違ってきますね。顔周りもふっくらした感じですが、池上さんの持つ上品な美しさは相変わらずです。それだけに、“歯抜け姿”は衝撃でしたが、収録直前になにかハプニングがあったのかもしれませんね」（芸能担当記者）

現在67歳の池上は、定期的に舞台へ出演するほか、今年2月には初のソロライブを実施するなど、精力的な活動を続けている。

「以前、新型コロナが重症化し、ICUに入っていたことを『徹子の部屋』（テレビ朝日系）で明かしています。医者から『今日が峠です』と告げられるほど危険な状況だったそうですが、懸命なリハビリで仕事へ復帰。現在も後遺症で不調な日があると話していました。

今回出演した『脳ベルSHOW』の冒頭でも、詳細は語らないまでも“治療中”と明かしていたため、体調が思わしくない時期のようです。ただ、収録でははつらつとした笑顔を見せていたため、元気な姿を見て安心したファンも多かったことでしょう」（同前）

10日、ネット上での反響の大きさを察知した池上はXを更新。次のように綴った。

《顔はコロナの後遺症治療で、ステロイド投与中で、顔がパンパン、ムーンフェイス、なんです…（涙）治療が終われば治りますが今は治療優先で…ご容赦を！》

そして歯については、

《本番直前になんと、差し歯取れちゃって…気を付けてたけど皆様に解ってしまったのね…》

と明かした。こちらはコロナの後遺症とは関係なかったようだ。