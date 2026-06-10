名古屋市港区で自転車に乗った女性が乗用車にはねられ、その後死亡が確認されました。

【画像を見る】タイヤが変形した自転車 女性が乗用車にはねられ死亡 乗用車を運転していた男性は現行犯逮捕後 体調不良などで釈放

事故があったのは港区東海通の信号交差点で、警察によりますと、きのう午後10時半ごろ、道路を渡っていた自転車が乗用車にはねられました。

この事故で、自転車に乗っていたフィリピン国籍で熱田区の派遣社員 サラゲナ・エルジュ・マエ・エストレラネスさん（25）が病院に運ばれましたが、全身を強く打ち、その後死亡が確認されました。

【画像】タイヤが変形した自転車… 女性が乗用車にはねられ死亡

乗用車を運転の男性は体調不良で釈放 病院で手当て

警察は乗用車を運転していた45歳の職業不詳の男性を、危険運転傷害の疑いで現行犯逮捕しました。男性はその後、体調不良などを理由に釈放され、現在病院で手当てを受けています。



乗用車が赤信号を無視したとの証言もあり、警察は回復を待って事情を聞く方針です。