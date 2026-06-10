【PS5/4セール】PS Storeで2,000円以下セール開催。全2,081アイテム「グラブルVSR」などが登場。「アヴェウムの騎士団」は970円に
【PS Store：2,000円以下セール】 セール期間：6月10日まで
ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、PlayStation Storeにてセール「2,000円以下セール」を開催している。期間は7月1日23時59分まで。
「2,000円以下セール」は、タイトル本編や追加コンテンツを含むアイテムが2,000円以下で取り揃えられたセール。対象となっているのは「Granblue Fantasy Versus: Rising Standard Edition」（1,980円、70％オフ）や「ディビジョン2」（836円、80％オフ）、「アヴェウムの騎士団」（970円、90％オフ）など。全2,081アイテムが2,000円以下のお得な価格で購入できるセールとなっている。
□「PS Store：2,000円以下セール」のページ
対象タイトル紹介（一部）
「Granblue Fantasy Versus: Rising Standard Edition」
価格：6,600円→1,980円（70%オフ）
□PS Store「Granblue Fantasy Versus: Rising Standard Edition」のページ
「ディビジョン2」
価格：836円→4,180円（80%オフ）
□PS Store「ディビジョン2」のページ
「アヴェウムの騎士団」
価格：970円→9,700円（90%オフ）
□PS Store「アヴェウムの騎士団」のページ