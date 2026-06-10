浦和は１０日、元日本代表ＭＦ中島翔哉（３１）の契約満了を発表した。中島は２０２３年夏、トルコのアンタルヤスポルから浦和に完全移籍で加入。欧州や中東の複数クラブを渡り歩き、約６年ぶりに国内復帰した浦和での３年間では４５試合３得点だった。

退団にあたり、中島はクラブを通じてコメントを発表。「浦和レッズでの３年間素晴らしいチームメートとスタッフに囲まれてサッカーができ、とても楽しかったです！浦和レッズに加入するまではサッカー選手として日本に帰ってくる気持ちが全くなかったので、このような機会を与えてくださりとても感謝しています」と、復帰の場を与えてくれたクラブへの謝意を明かした。

また、発表のタイミングについて「最終戦の前には退団することは決まっていましたが、試合を観てくれる方々に少しでも、自然に観てもらいたかった」と説明。最後まで純粋にプレーを楽しんでほしいという、美学が垣間見えた。今後のキャリアに向けては、「日本に帰って来てからチーム内外で学んださまざまなことを次のステージで変化と進化をさせて、さらに磨きをかけ真価を発揮し、もっとサッカーを楽しんで観てる方々が體（からだ）も心も芯から温まるサッカーをしていきたいと思います！」と前を向いた。

コメントの最後には「みなさんもいつか僕が開催するお茶会にも、ぜひ遊びに来てください（笑）子どもたちもぜひ！」と独特なユーモアを交えた言葉で締めくくった。