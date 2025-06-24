¥¯¥é¥ÖWÇÕ¤ËÄ©¤ó¤À±ºÏÂ¡¢2Ï¢ÇÔ¤Ç1»î¹ç¤ò»Ä¤·¤ÆÇÔÂà·èÄêAFC¥¢¥¸¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊACL¡Ë2022²¦¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¥¯¥é¥Ö¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡£¸½ÃÏ»þ´Ö6·î17Æü¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°½éÀï¡¦¥ê¡¼¥Ù¥ë¡¦¥×¥ì¡¼¥ÈÀï¤Ï1-3¤ÇÇÔ¤ì¡¢Â³¤¯21Æü¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ëÀï¤â1-2¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢25Æü¤ÎºÇ½ªÀï¡¦¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤Àï¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°ÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Þ¥Á¥§¥¤¡¦¥¹¥³¥ë¥¸¥ã