浦和レッズは10日、MF中島翔哉が契約満了に伴い、今シーズン限りでチームを離れることを発表した。現在31歳の中島は東京ヴェルディの下部組織出身で、2012年に2種登録選手としてトップチームデビューを果たした。2014年にはFC東京への完全移籍を決断し、同シーズンは開幕から期限付き移籍先のカターレ富山でプレー。シーズン途中の同年8月にFC東京へ復帰し、以降の約3年間で公式戦通算69試合出場14ゴール10アシストという成績