ジープ・コマンダーに上級仕様を追加

ステランティス・ジャパンは、ジープのミッドサイズSUV『ジープ・コマンダー』に新グレード『オーバーランド（Overland）』を追加し、6月9日に発売した。

【画像】人気限定車がカタログモデルに！ジープ・コマンダー『オーバーランド』 全10枚

コマンダーは、ジープが誇る走破性と、7人乗り3列シートの実用性に、洗練されたSUデザインを融合したモデルとして、ユーザーから高い支持を集めるモデルである。



ジープ・コマンダー・オーバーランドがカタログモデルとして追加。 ジープ

『オーバーランド』はコマンダーの上級仕様として、これまでも2024年から2025年にかけて3度、限定モデルとして展開された実績を持つ。

今回の『オーバーランド』はカタログモデルとしての導入であり、これまで『リミテッド』の単一グレードであったコマンダーに、内外装の質感を高めた選択肢が常設されたことが注目される点である。

『ジープ・コマンダー・オーバーランド』の価格は644万円となる。

コマンダー・オーバーランドの特別装備

『ジープ・コマンダー・オーバーランド』のエクステリアは、『グロスブラックアクセント付きクロームフロントグリル』と『グロスブラック塗装シャークフィンアンテナ』に、ボディ同色の『フロント/リアフェイシア』と『ホイールフレア』を採用し、統一感あるアピアランスがもたらされた。

足元には『ダイヤモンドカット仕上げ18インチ・アルミホイール』を装着し、専用の『OVERLANDバッジ』も備わる。



ジープ・コマンダー・オーバーランドがカタログモデルとして追加。 ジープ

ボディカラーは『パールホワイト・トライコート』、『ブリリアントブラッククリスタル』、『グレーマグネシオメタリック』の3色が設定される。

一方、インテリアはフロントシートに『OVERLAND』刺繍が入った『テュペロブラウン合成皮革シート』と、『エンペラドールブラウン・スウェード素材インストルメントボルスター』を組み合わせ、落ち着いた色調でまとめられている。

また、人気のオプション装備である『コマンドビュー・デュアルペインパノラミックサンルーフ』も標準装備となっている。