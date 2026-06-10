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YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、「医療事務の美人にインタビュー」と題したショート動画を公開した。街中で声をかけられた28歳の女性が、自身の給与や社長の夫との生活、ユニークな金銭感覚を赤裸々に語っている。



RIMOWA（リモワ）のスーツケースを持ち、華やかな雰囲気を纏う女性。職業を尋ねられると、週2～3日働く医療事務のアルバイトで、月収は「10万ぐらい」と明かした。身につけている上質なアイテムについては「買ってもらったやつばっか」と笑い、夫が不動産と飲食業を営む社長であることを打ち明けた。



海外旅行によく行くという彼女は、頻繁に訪れる韓国で「ご飯と美容とカジノ」を楽しんでいると告白。カジノの戦績は「ボロ負け」と苦笑いしつつも、「私は旦那のお金」とあっけらかんと語る様子が収められている。



夫とは3年半の交際を経て、直近で訪れたシンガポールでプロポーズされたという。指輪の箱を開ける「パカ」はなかったものの、部屋に戻ると風船とバラが飾られていたと回顧。「そんなロマンチックなことできないと思ってたから、1粒だけ涙出ました」と当時の喜びを振り返った。



動画の終盤、貯金額について問われると、「NISAに吸い取られ続けてて、わかんない」と独特な表現で回答。月収10万円のうち「毎月5万円吸い取られてるから、半分だね」と語り、堅実な一面ものぞかせた。



将来の夢については「料理ができないんで、料理ができる主婦になりたい」と笑顔を見せた女性。夫が同チャンネルをよく見ていることに触れ、「流れてくるといいな」とカメラ越しにメッセージを送るなど、新婚の幸せオーラと等身大の魅力が詰まったインタビューとなった。