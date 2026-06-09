日本時間10日からパイレーツ3連戦

米大リーグのドジャースは9日（日本時間10日）から敵地でパイレーツと3連戦を戦う。8日（同9日）、チームのSNSで移動する大谷翔平投手、山本由伸投手らの様子が公開されたが、佐々木朗希投手の手元が話題になっている。

ナイキのお揃いのジャージで移動したドジャースの選手たち。キャップをかぶりタラップを上がる大谷や、サングラスをかけてコーヒーを手に歩を進める山本の写真が公開された。

そんな中、カメラに笑みを向けていた佐々木が持っていたのは、米国の人気スーパーマーケット「トレーダージョーズ」のものとみられる紙袋だった。

捨てずに再利用するという庶民的な行動。気づいたX上のファンも驚きを隠せない。

「朗希トレジョ愛用者だとバレて更に好感度UP」

「これ期間限定の袋だから今ゲットできないはず…再利用しててかわいいー！！」

「これでトレジョの紙袋も流行るのだろうか」

「お弁当でも入ってるのかな」

佐々木は今季序盤は苦しんだものの、最近は好調。5日（同6日）の前回登板では、エンゼルス相手に7回2安打無失点、10奪三振の快投を披露した。



（THE ANSWER編集部）