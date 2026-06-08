サモン記者が報じた

シーズン途中に“大物”が日本球界に加わることになりそうだ。メッツのアンダーソン・セベリーノ投手が、「日本でプレーするため」解雇されたと、米メディア「ジ・アスレチック」のウィル・サモン記者が6日（日本時間7日）に報じている。

セベリーノは5月30日（同31日）、シオネル・ペレス投手を40人枠に登録するため、メッツから40人枠を外す措置DFA（事実上の戦力外通告）を受けていた。31歳左腕は今季メッツでのメジャー登板はなかったものの、傘下3Aシラキュースでは18試合に登板し、2勝0敗5セーブ、20奪三振、防御率1.31の好成績を残していた。

サモン記者は自身のX（旧ツイッター）を更新し、「リーグ関係者によると、メッツは左腕のリリーフ投手アンダーソン・セベリーノが日本でプレーするために、彼の自由契約を承認した」と伝えている。

メジャーでは、2022年にホワイトソックスで6試合に救援登板したのみ。7回1/3を投げ、9奪三振、防御率6.14と振るわなかったが、資質は十分だ。身長178センチとメジャーリーガーでは小柄ながらも、最速98.9マイル（約159キロ）を誇り、スライダーとチェンジアップを織り交ぜる。（Full-Count編集部）