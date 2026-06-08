「まじか」「また倒れたんか」試合中に胸を押さえて...欧州から届いた“心配な一報”にSNS騒然「身体大事にして欲しい」「無事で良かった」
大事には至らなかったようだ。
現地６月７日にオーデンセのネイチャー・エネルギー・パークで行なわれた国際親善試合のデンマーク対ウクライナ。この試合に先発したデンマークの10番クリスティアン・エリクセンにアクシデントが発生する。
欧州メディア『euro.news』によると、34歳のMFは65分に、両手で胸を押さえてピッチに倒れ込む姿が映像で確認されたという。直後には両チームの選手たちがエリクセンを取り囲み、心配そうに見守る様子も。試合はその後、中止となった。
欧州から届いた心配な一報に、SNS上では「また倒れたんか...」「まじか」「エリクセンマジで大丈夫かよ」「身体大事にして欲しい」「無事で良かった」「心配で見てられん」「休んだほうが良い」といった声があがった。
エリクセンは過去に2021年のEUROで試合中に心停止を起こし、迅速な処置で一命を取り留めたことがある。
なお、デンマーク・サッカー連盟は「意識があり、容態は良好」とエリクセンの無事を伝えている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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現地６月７日にオーデンセのネイチャー・エネルギー・パークで行なわれた国際親善試合のデンマーク対ウクライナ。この試合に先発したデンマークの10番クリスティアン・エリクセンにアクシデントが発生する。
欧州メディア『euro.news』によると、34歳のMFは65分に、両手で胸を押さえてピッチに倒れ込む姿が映像で確認されたという。直後には両チームの選手たちがエリクセンを取り囲み、心配そうに見守る様子も。試合はその後、中止となった。
欧州から届いた心配な一報に、SNS上では「また倒れたんか...」「まじか」「エリクセンマジで大丈夫かよ」「身体大事にして欲しい」「無事で良かった」「心配で見てられん」「休んだほうが良い」といった声があがった。
エリクセンは過去に2021年のEUROで試合中に心停止を起こし、迅速な処置で一命を取り留めたことがある。
なお、デンマーク・サッカー連盟は「意識があり、容態は良好」とエリクセンの無事を伝えている。
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