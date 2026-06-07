第105回東日本学生相撲選手権が7日、東京・両国国技館で行われ、個人戦は駒大3年の阿部佑磨が優勝した。駒大勢の優勝は2003年の姫野孝以来23年ぶり。

昨年の全日本選手権を1年で制した鮫島輝（日大2年）、昨年の学生横綱、杉本弘樹（日体大4年）ら有力候補が早々と姿を消すなか、阿部は1メートル80、186キロの恵まれた体格を生かして決勝に進出。大会2連覇を狙った実力者のバヤルボルド（日体大3年）と決勝は、立ち合いで低く突っ込んできた相手を体を開いて交わすと、ヤルボルドは勢いあまって土俵下へ。あっけない幕切れだったが勝利の瞬間、挙げて雄叫びをあげた。

「立ち合いは遅れて、とっさに反応したら落ちていた。あれ？とは思ったけど、土俵下りた瞬間に実感が沸いた。まさか、いなしで落ちるとは思わなかった」

この日は3位に入った団体戦から調子が良く、いい流れで個人戦に臨めたのも大きかった。「（決勝トーナメント1回戦で）麻田選手（日大）に勝ったあたりから行けるかなという手応えはあった」と振り返った。

福島市出身。幼稚園で相撲を始め、若隆元、若元春、若隆景の父・大波政志さん（元幕下・若信夫）が指導する「県北相撲CLUB」に所属した。中学までは目立った活躍はなかったが、学法福島高時代から徐々に成長。高校時代は3年時に高校総体個人ベスト8に輝くと大学進学後に素質を開花させた。今年は宇和島大会でベスト4に入るなど地力強化。混戦の大会を制し、ついにタイトルを手にした。

同じ相撲クラブの先輩で胸を出してもらったこともある「偉大な先輩」小結・若隆景が5月の夏場所で2度目の優勝、長男の浬くん（小学1年）もわんぱく相撲で優勝しており、それに続いた。

▽個人戦準決勝

阿部 佑磨 寄り切り 山崎 柊

（駒大3年） （日体大4年）

バヤルボ はたき込み 奥田史祐

ルド （東洋大4年）

（日体大3年）

▽同決勝

阿部佑磨 突き落とし バヤルボ

ルド