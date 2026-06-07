日本とドイツの国籍を持つ身長187センチのGKアキコッホコバヤシ

FC町田ゼルビアは6月7日、ドイツ2部カールスルーエよりGKアキコッホコバヤシが完全移籍で加入することを正式発表した。

2004年生まれでドイツ出身のアキコッホコバヤシは現在22歳。日本とドイツの国籍を持ち、マインツU-19を経て、カールスルーエSCでプレーしていた。身長187センチ、体重82キロの体格を持つゴールキーパーだ。

クラブを通じて、アキコッホコバヤシは「ここ数年素晴らしい飛躍をしているクラブ、FC町田ゼルビアに加入することができ、とても嬉しく思います」と喜びを述べたうえで、「更なる発展の一助となるように頑張ります！」と決意を語った。

アキコッホコバヤシのコメント全文は以下の通り。

「ここ数年素晴らしい飛躍をしているクラブ、FC町田ゼルビアに加入することができ、とても嬉しく思います。クラブ側とは前向きなお話ができ、クラブの成功に貢献したいと思います。また更なる発展の一助となるように頑張ります！」（FOOTBALL ZONE編集部）