【現地発】モンテレイ合宿・練習4日目にして姿を見せた遠藤航の現状は「大丈夫、大丈夫。ナッシュビルで喋ります」

遠藤はあえてコメントを避けたかもしれない(C)Etsuko MOTOKAWA

2026年北中米ワールドカップ（W杯）初戦・オランダ戦（14日＝ダラス）まで1週間。日本代表のモンテレイ事前合宿も残りわずかになってきた。

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6月6日は当初拠点となる予定だったメキシコ1部・ティグレスの練習場を今合宿で初めて使用。モンテレイ日本人学校補習校を中心とした現地在住の子供たちとの交流が行われた。それに参加すべく、キャプテン・遠藤航（リバプール）が現地入り後、初めてグラウンドに登場。子供たちからメッセージを受け取ると、満面の笑みを浮かべていた。

そのまま練習合流となればよかったのだが、最初の円陣の後はクラブハウスへ直行。まだ全体練習に合流できる状態ではないようだ。

「オペしたところがおかしいというわけではないので、そこは心配してもらわなくて大丈夫というか…。でも、周りの環境が、腫れが出やすかったりというのがある中で、ワンプレーで違和感を覚えたり、張りが出ると走るのも左右差があるという感じなので、プレーが全くできないという意味ではないんです」

遠藤は45分間プレーした5月31日のアイスランド戦（東京・国立）の後、こう説明していたが、リバウンドが予想以上に大きかったのかもしれない。そのタイミングで吉田麻也（LAギャラクシー）の再合流が決まったこともあり、「もしかしたら2人が入れ替わるのではないか」といった憶測も飛び交ったが、本人は是が非でも自身3度目の大舞台に是が非でも立とうと、懸命の回復に努めている様子だ。

練習後、遠藤がミックスゾーンを通過すると「今日は話しませんから。（ベースキャンプ地の）ナッシュビルに行ってから喋ります」と言い残して、帰ろうとした。その瞬間、子供たちにサインをせがまれ、立ち止まったところに筆者が駆け寄り、本当に大丈夫なのかをストレートに尋ねた。