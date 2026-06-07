元サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」で、ザスパ群馬ルミナスのコーチを務める山崎円美さんが、妻の第１子出産を報告した。

山崎さんは７日に自身のインスタグラムを更新し、「産まれました〜感無量！！！！！！！！！！！」と始めると、第１子の写真をアップ。「母子ともに無事に元気に産まれてきてくれました ふたりとも本当にありがとう！！」と続け、赤ちゃんに寄り添う自身のショットも添えた。

「お互いの家族をはじめ、サポートしてくれたみなさん、応援してくれたみなさん、温かいメッセージくれたみなさん、ありがとうございます」と感謝を伝えた山崎さん。「これから始まる４人での生活 どの瞬間の幸せも取りこぼす事なく、毎日噛み締めていきます 我が子が大きくなった時、こいつが父親でよかったと心底思ってもらえるように、、、パパ頑張るぞー」とつづった。

山崎さんは昨年１２月３１日、インスタグラムで「（少し前の話にはなりますが）戸籍上の性別を変更し、男性となり、とっっっても素敵な女性の方と結婚致しました！」と発表。今年５月に妻の妊娠を報告していた。