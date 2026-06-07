【鬼滅の刃】不死川玄弥と栗花落カナヲの日本製機械式腕時計が登場！
ウエニ貿易のキャラクターコラボ専門ブランド「GARRACK （ギャラック）」より、日本の伝統工芸の一つである「金沢箔」を使用した、アニメ「鬼滅の刃」の機械式腕時計（自動巻き）から不死川玄弥、栗花落カナヲモデルを新たにラインナップ。一部店舗にて先行発売される。6月5日（金）に予約開始し、7月3日（金）に発売される。
日本の伝統工芸「金沢箔」を使用し、アニメ「鬼滅の刃」のキャラクターを表現。文字盤を熟練の職人が一つ一つ手作業で仕上げた芸術品ともいえる逸品。
時計の心臓部には日本製ムーブメントを使用し、日本で組み立てたメイドインジャパンの腕時計だ。
今回は「不死川玄弥」と「栗花落カナヲ」をイメージした2モデルを新たにラインナップされる。
不死川玄弥モデルは、インデックスは傷をイメージしたパーツ、12時位置には鎹鴉を配置。1秒ごとに回転するディスクには、玄弥の日輪刀の鍔をモチーフとしたデザインを採用。分針は玄弥の日輪刀、 時針は南蛮銃をイメージしたデザインを採用。文字盤には、玄弥の顔の傷を金沢箔にて表現されている。
栗花落カナヲモデルは、12時位置のインデックスはカナヲの髪飾りをイメージした蝶のモチーフ。1秒ごとに回転するディスクには、カナヲの日輪刀の鍔をモチーフとしたデザインを採用。分針はカナヲの日輪刀、 時針は鞘をイメージしたデザインを採用。文字盤には、カナヲの羽織のリボンを金沢箔にて表現されている。
＞＞＞不死川玄弥と栗花落カナヲモデルをチェック！（写真5点）
（C）吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable
日本の伝統工芸「金沢箔」を使用し、アニメ「鬼滅の刃」のキャラクターを表現。文字盤を熟練の職人が一つ一つ手作業で仕上げた芸術品ともいえる逸品。
時計の心臓部には日本製ムーブメントを使用し、日本で組み立てたメイドインジャパンの腕時計だ。
今回は「不死川玄弥」と「栗花落カナヲ」をイメージした2モデルを新たにラインナップされる。
栗花落カナヲモデルは、12時位置のインデックスはカナヲの髪飾りをイメージした蝶のモチーフ。1秒ごとに回転するディスクには、カナヲの日輪刀の鍔をモチーフとしたデザインを採用。分針はカナヲの日輪刀、 時針は鞘をイメージしたデザインを採用。文字盤には、カナヲの羽織のリボンを金沢箔にて表現されている。
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