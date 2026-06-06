負傷離脱中のネイマール、自身４度目のW杯出場に前進？ アンチェロッティ監督が回復状態を報告「再検査の結果次第では…」
ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督が、怪我で戦線を離れているサントスのネイマールに言及した。
６月11日に開幕する北中米ワールドカップのブラジル代表メンバーに名を連ねたネイマールは、現地５月17日のコチリーバ戦でふくらはぎを負傷。現地メディア『Globo』によれば、セレソンで医師を務めるロドリゴ・ラスマル氏からは同28日に「MRI検査で軽い張りではなく、実際にふくらはぎの筋繊維が部分的に切れていると判明した。回復には２、３週間かかるだろう」と診断されていた。
自身４度目のW杯出場に不安が広がるなか、『Globo』は６月５日、「ブラジルサッカー連盟（CBF）によれば、ネイマールは来週月曜日に改めてMRI検査を受ける予定だ」と報道。この動きを受けて、アンチェロッティ監督は「彼はとても順調に回復しており、個別トレーニングでも素晴らしい動きを見せている。再検査の結果次第では、来週には全体練習に合流できると思う」とコメントした。
なお、同メディアによれば、34歳のスーパースターは、アメリカのニュージャージー州で理学療法を受けるため、６日にオハイオ州で行なわれるW杯前最後のテストマッチとなるエジプト戦には帯同しない。それでも、指揮官はW杯本番でのプレーに前向きな見通しを示している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじかよ！」「信じられない」伝説FWイブラヒモビッチの“衝撃変貌”に世界騒然！「お願いだからAIだと言ってくれ」
６月11日に開幕する北中米ワールドカップのブラジル代表メンバーに名を連ねたネイマールは、現地５月17日のコチリーバ戦でふくらはぎを負傷。現地メディア『Globo』によれば、セレソンで医師を務めるロドリゴ・ラスマル氏からは同28日に「MRI検査で軽い張りではなく、実際にふくらはぎの筋繊維が部分的に切れていると判明した。回復には２、３週間かかるだろう」と診断されていた。
自身４度目のW杯出場に不安が広がるなか、『Globo』は６月５日、「ブラジルサッカー連盟（CBF）によれば、ネイマールは来週月曜日に改めてMRI検査を受ける予定だ」と報道。この動きを受けて、アンチェロッティ監督は「彼はとても順調に回復しており、個別トレーニングでも素晴らしい動きを見せている。再検査の結果次第では、来週には全体練習に合流できると思う」とコメントした。
なお、同メディアによれば、34歳のスーパースターは、アメリカのニュージャージー州で理学療法を受けるため、６日にオハイオ州で行なわれるW杯前最後のテストマッチとなるエジプト戦には帯同しない。それでも、指揮官はW杯本番でのプレーに前向きな見通しを示している。
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