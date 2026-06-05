のん、古民家の縁側でたたずむオフショに反響多数
俳優・アーティストののんが４日、オフィシャルブログを更新。のんの2026年カレンダー『non now』５月ページのオフショットを公開し、ノスタルジックな雰囲気漂う 写真の数々に注目が集まっている。
この日、のんは「縁側」と題してブログを更新。「５月カレンダーのオフショット」といい、古民家の縁側にたたずむカレンダー撮影時の未公開カットを披露。
グレーのタンクトップに爽やかなライトブルーのワイドパンツを合わせたナチュラルな装いで素足のまま縁側に立ち、どこか遠くを見つめる表情を見せたり、木製の引き戸や障子が残る趣ある空間の中で、縁側の柱にもたれかかるショットや腰掛けながらフルーツ牛乳を手にほほ笑む姿など、どこか懐かしさを感じさせる風景と自然体の表情が印象的なカットとなっている。
さらに、周囲に広がる緑豊かな景色や落ち着いた色合いの古民家の雰囲気が、のんの透明感あふれる魅力を引き立てており、まるで映画のワンシーンのような仕上がりに。
最後には「もう６月ですね」とつづりつつ、「#non_now」「#オフショット」「#のんカレンダー2026」とハッシュタグを添えブログを締めくくった。
この投稿にファンから「水色のパンツ、インパクト大だけど、とても似合ってます」「古民家とフルーツ牛乳と、のんちゃん、最高な組合せ」「カワイイ」「懐かしい感じがする」「懐かしい雰囲気で最高」「毎度、毎度、オフショットが尊すぎる」「縁側でフルーツ牛乳を見つめる美少年って感じ、最高」「まるで絵のように見えて美しい」「楽しませて頂いて眼福」「よい感じ」などの声が寄せられている。
この日、のんは「縁側」と題してブログを更新。「５月カレンダーのオフショット」といい、古民家の縁側にたたずむカレンダー撮影時の未公開カットを披露。
グレーのタンクトップに爽やかなライトブルーのワイドパンツを合わせたナチュラルな装いで素足のまま縁側に立ち、どこか遠くを見つめる表情を見せたり、木製の引き戸や障子が残る趣ある空間の中で、縁側の柱にもたれかかるショットや腰掛けながらフルーツ牛乳を手にほほ笑む姿など、どこか懐かしさを感じさせる風景と自然体の表情が印象的なカットとなっている。
最後には「もう６月ですね」とつづりつつ、「#non_now」「#オフショット」「#のんカレンダー2026」とハッシュタグを添えブログを締めくくった。
この投稿にファンから「水色のパンツ、インパクト大だけど、とても似合ってます」「古民家とフルーツ牛乳と、のんちゃん、最高な組合せ」「カワイイ」「懐かしい感じがする」「懐かしい雰囲気で最高」「毎度、毎度、オフショットが尊すぎる」「縁側でフルーツ牛乳を見つめる美少年って感じ、最高」「まるで絵のように見えて美しい」「楽しませて頂いて眼福」「よい感じ」などの声が寄せられている。