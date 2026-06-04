記号「#」の呼び方をめぐるジェネレーションギャップが話題を集めている。

【映像】「＃」をめぐり新人が“まさかの一言”

投稿したのは、SJさん（@sekisekisekky2）。新人から「センパーイ、この『#』ハッシュタグって、何に使うんですか？」と尋ねられたという。新人が「#」の記号を見てごく自然に「ハッシュタグ」と呼んだのに対し、投稿者の頭に浮かんだのは「シャープ」という、世代による呼び方のジェネレーションギャップをXに投稿した。

「僕らの年代はハッシュタグですね」断固として譲らない新人の主張

投稿を見た人からは「ハッシュタグ!!!めっちゃジェネレーションギャップ」「ナビダイヤルを使ったことないのか……」「あまり押す機会もないですからね…ｗ」「逆にこれを正しく読める人のほうが少ない気が…正しくは『いげた』」などの声が寄せられている。

ニュース番組『わたしとニュース』は、投稿主を取材。「シャープだよと伝えた時は『え？シャープ？いや僕らの年代はハッシュタグですね』と断固として譲りませんでした」「でも認めないながらも、次回からは嫌々『シャープ』と呼んでいました（笑）」と話している。

番組が調べたところによると、「＃」は一般的に、「シャープ」と呼ばれているが、正しくは「井桁」「ハッシュ」と言われている。（『わたしとニュース』より）