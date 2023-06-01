【青じそ10枚使い切り】初夏の爽快中華『鶏胸肉のチンジャオロース』があっさり最高

青じそをたっぷり10枚！ 香り豊かな、初夏にぴったりの青椒肉絲。

青じその清々しい風味と、ピーマンの青々とした香りが重なって、食欲をぐっとかき立てます。鶏むね肉で作るから食べ心地も軽やか。暑さで食欲が落ちがちな日にもぺろりと食べられる一皿です。

『鶏むね青椒肉絲』のレシピ

材料（2人分）

鶏胸肉……1枚（約300g）

ピーマン……4個

青じその葉……10枚

にんにくのみじん切り……1かけ分

塩……少々

こしょう……少々

片栗粉……大さじ1

〈オイスターだれ〉

酒……大さじ2

塩……小さじ1/2

オイスターソース……小さじ2

ごま油……小さじ1

サラダ油……大さじ1

作り方

（1）材料の下ごしらえをする

ピーマンは縦半分に切ってへたと種を取り、横に幅2〜3mmに切る。青じそは軸を取って粗いみじん切りにする。鶏肉は皮を除き、幅5mmの細切りにする。塩、こしょうをもみ込み、片栗粉を薄くまぶす。たれの材料は混ぜる。

（2）鶏肉とピーマンを炒める

フライパンにサラダ油を入れて中火で熱し、鶏肉を入れて1分30秒ほど炒める。ピーマン、にんにくを加え、さらに1分ほど炒める。

（3）たれをからめて仕上げる

（2）を端に寄せて火を強め、あいたところにたれを加えて煮立たせる。青じそを加え、全体をさっと炒め合わせる。

POINT

青じそのフレッシュな香りとピーマンの食感を残したいので、仕上げはさっと、スピーディに。

香り豊かな青じそとオイスターだれのうまみで、白ご飯との相性抜群。ひと口食べれば止まりません！

今井 亮イマイ リョウ 料理家 中華料理をはじめ、家庭料理を得意とする料理家。老舗中華料理店で修行を積み、料理家などのアシスタントを経て独立。身近な食材でお店のような味を作れるレシピは幅広い年代から支持を得る。料理雑誌、書籍、テレビ、料理教室など幅広く活動中。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページ』2026年6月2日号より）