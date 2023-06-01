【青じそ10枚使い切り】初夏の爽快中華『鶏胸肉のチンジャオロース』があっさり最高
青じそをたっぷり10枚！ 香り豊かな、初夏にぴったりの青椒肉絲。
青じその清々しい風味と、ピーマンの青々とした香りが重なって、食欲をぐっとかき立てます。鶏むね肉で作るから食べ心地も軽やか。暑さで食欲が落ちがちな日にもぺろりと食べられる一皿です。
『鶏むね青椒肉絲』のレシピ
材料（2人分）
鶏胸肉……1枚（約300g）
ピーマン……4個
青じその葉……10枚
にんにくのみじん切り……1かけ分
塩……少々
こしょう……少々
片栗粉……大さじ1
〈オイスターだれ〉
酒……大さじ2
塩……小さじ1/2
オイスターソース……小さじ2
ごま油……小さじ1
サラダ油……大さじ1
作り方
（1）材料の下ごしらえをする
ピーマンは縦半分に切ってへたと種を取り、横に幅2〜3mmに切る。青じそは軸を取って粗いみじん切りにする。鶏肉は皮を除き、幅5mmの細切りにする。塩、こしょうをもみ込み、片栗粉を薄くまぶす。たれの材料は混ぜる。
（2）鶏肉とピーマンを炒める
フライパンにサラダ油を入れて中火で熱し、鶏肉を入れて1分30秒ほど炒める。ピーマン、にんにくを加え、さらに1分ほど炒める。
（3）たれをからめて仕上げる
（2）を端に寄せて火を強め、あいたところにたれを加えて煮立たせる。青じそを加え、全体をさっと炒め合わせる。
POINT
青じそのフレッシュな香りとピーマンの食感を残したいので、仕上げはさっと、スピーディに。
香り豊かな青じそとオイスターだれのうまみで、白ご飯との相性抜群。ひと口食べれば止まりません！
（『オレンジページ』2026年6月2日号より）