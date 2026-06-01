日本航空（JAL）は6月1日、東京/羽田・東京/成田発ホノルル行きのプレミアムエコノミークラスとエコノミークラス路線で提供する機内食の新ブランド「JAL Hawaiian Table」を立ち上げた。ハワイらしいメニューを通じて、機内食で“旅のワクワク感”を演出する。

大人から子どもまで幅広い世代が楽しめる本格的なハワイアンローカルメニューをテーマに、JALロイヤルケータリングが開発を担当。内容は通常の国際線機内食と同様、3か月ごとに刷新する。

6月1日から8月31日まで提供する第1弾のメニューは、「レモンクリームペンネ ガーリックシュリンプ添え」をメインに、「サツマイモサラダ ココナッツミルク風味」と「サーモンとキヌアのポキ風サラダ」を組み合わせた。

メニュー開発を担当したのは、JALロイヤルケータリング開発管理部の菊川芽生さん。第1弾のメインに据えた「レモンクリームペンネ ガーリックシュリンプ添え」は、約20種類のメニューを試作したうえで採用を決めたという。機内食にガーリックシュリンプは珍しいように思えるが、菊川さんは「最初のメニューとして印象に残るものを打ち出したかった」と狙いを語る。食べやすさと味わいの両立を追求し、エビの大きさやペンネの量を繰り返し調整。ガーリックのコクが引き立つよう、サイドディッシュはさっぱりとした味わいに仕上げた。

[caption id="attachment_372226" align="alignnone" width="900"] ▲JAL Hawaiian Tableのメニュー開発を担当したJALロイヤルケータリング開発管理部 菊川芽生さん[/caption]

JALロイヤルケータリングはこれまで、JALが設定したテーマをもとにメニューを開発してきたが、今回は初めて全体コンセプトやプレートマットのデザインまで含めて、ブランドとして一体的に提案した。菊川さんは、「ハワイ路線を機内食から盛り上げたい、飛行機に乗った瞬間から旅のワクワク感を味わってほしいという思いでブランドを立ち上げた」と話し、アジアや欧州など世界各地をテーマにしたシリーズ展開にも挑戦したい考えを示した。

[caption id="attachment_372225" align="alignnone" width="900"] ▲プレートマットのデザインはJALのコーポレートカラーの赤に合わせ、ハワイの夕暮れ時をイメージ[/caption]

JALは3月から国際線機内食の刷新を順次進めており、6月1日からは他路線でも夏メニューに切り替える。ホノルル発日本行きのビジネスクラスでは、「natuRe waikiki」の小川苗シェフが監修する新メニューとして、「焼きナスとツブ貝のマリネ トマトのコンソメジュレ」「ロブスターのサラダ仕立て 生ハムとパパイヤ リリコイのヴィネグレット」「トリュフと牛肉の赤ワイン煮込み トリュフのニョッキとニンジンのロティ ブロッコリー」を提供。

[caption id="attachment_372224" align="alignnone" width="900"] ▲東京/羽田・東京/成田発欧米行きでファーストクラスとビジネスクラスの2食目として提供する夏メニュー[/caption]

東京/羽田・東京/成田発欧米行きでは、ファーストクラスとビジネスクラスの2食目として、「été（エテ）」の庄司夏子シェフ監修による「夏野菜とチキンコンフィ スパイス香るトマトクリーム仕立て」「根セロリのコールスロー」などを提供する。

また、国内線ファーストクラスでは6月・7月の新メニューとして、島根県と宮崎県をテーマにした機内食を提供。長距離路線（東京/羽田〜札幌/千歳・福岡・沖縄/那覇・鹿児島・宮古・石垣線、大阪/伊丹〜札幌/千歳・沖縄/那覇線）ではトレーセット、短距離路線（東京/羽田〜大阪/伊丹・広島線）では弁当形式で提供する。

[caption id="attachment_372228" align="alignnone" width="900"] ▲「JAL Hawaiian Table」の第1弾メニュー[/caption]