ヴォクシー ダイナ

2026年5月16日、17日の２日間に渡って愛知県国際展示場「スカイエキスポ」（愛知県常滑市）にて開催されたカスタムカーイベント「オートメッセ in 愛知」。会場にはさまざまなショップやメーカーがブースを構え、来場者が足を留めるシーンが見られましたが、中でもファミリー層を中心に注目度が高かったのが、愛知初出展となる「パパママカーズ」のブースでした。

会場には数多くの注目モデルが並びましたが、その中でもひときわ来場者の視線を集めていたのが、パパママカーズが手がけるトヨタ「ヴォクシー」をベースにしたオリジナルカスタム仕様です。どのようなモデルなのでしょうか。

【画像】超カッコいい！ これが黒顔の「ヴォクシー ダイナ」です！ 画像で見る（77枚）

パパママカーズは中古車をベースに自分だけのカスタマイズカーを造り上げてくれる専門店となっており、会場にも複数のカスタマイズカーが展示されていましたが、今回は「ヴォクシー ダイナ」なるモデルをご紹介します。

この車両は中古車市場ではまだまだ高い人気を誇っている先代の80系トヨタ「ヴォクシー」の後期型がベースとなっており、ピックアップトラック「ハイラックス」のような押し出し感満載のオリジナルフロントグリルを備えることで、ノーマルにはないワイルドさをプラスしているのが特徴。

さらに展示車両にはグリルガードやオーバーフェンダー、ルーフキャリアなどもプラスされ、足元には16インチのオフロードタイヤ＆アルミホイールを装着することで、リフトアップなどはしていない状態ながらSUVのようなラギット感が漂っていました。

パパママカーズのオリジナルカスタマイズカーはボディを購入者が好きなカラーにペイントすることができるので、今回の展示車両のようにバンパーなどをザラザラとした質感のラプター塗装をしてブラックアウトすればよりワイルドな印象をプラスすることができますし、ポップなカラーをチョイスすればより楽しそうな印象にすることもできそうです。

インテリアについてはオリジナルのシートカバーやフロアマットで中古車感を一掃している上に、ベッドキットなども用意されているので、車中泊仕様に仕立てることも可能となっており、新品のナビやETC、デジタルインナーミラーなどの選択肢も多数用意されています。

もちろん多数用意されるカスタマイズアイテムの中で、どれを装着してどれを装着しないのかなどもすべて購入者が選択することができるので、自分だけのオリジナルカーを造り上げる楽しみもあると言えるでしょう。

なお、中古車がベースということで状態が気になる人も多いと思いますが、もともとベース車を厳選して仕入れている上に、消耗品類の交換などのメンテナンスも実施。さらにインテリアクリーニングに、自社工場での徹底的な板金塗装（エンジンルーム内まで、パッと見えるところはすべて塗装済）がなされているので、オドメーターを見なければ中古車と気づかないレベルに仕上げられていました。

現在はららぽーと堺店（大阪府）とららぽーと湘南平塚店（神奈川県）に店舗を構えているパパママカーズですが、オンラインや電話、LINEなどを用いての問い合わせや相談も行っているということなので、気になる方は一度公式サイトをチェックしてみてはいかがでしょうか。