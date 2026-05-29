卵を均一に混ぜるための専用ツール「まぜ卵」って必要？菜箸で十分と思っている私が実際につかって検証してみた



突然ですが、卵かけごはんの白身のドロッと感、って気になりません？

テキトーに混ぜてそのまま卵焼きを作ると、まだらになってしまうこともあって。そんな卵の混ぜ方問題を解決する専用ツールが存在すると聞いてつい購入しちゃいました。

実際に使ってみたので本音でレビューしていきます！

※記事のリンクより購入いただくと、売上の一部がPouchに還元されることがあります。

【専用ツール「まぜ卵」とは？】

卵を均一に混ぜるための専用ツール「まぜ卵」は先端に球体がついている、魔法の杖のような見た目。

「とにかく均一に混ぜること」に特化したアイテムで、ステンレス部分は刃になっていて、白身を切りながら混ぜられる構造みたいです。

見た目以上に刃が鋭利なので、 洗うときや収納時は、手を切らないように注意が必要です。

正直に言うと、わざわざ専用のツールではなくても菜箸で十分代用できるのではと思っているんですが……せっかくなので検証してみます。

【実際に混ぜてみた】

まずは「まぜ卵」1本で。 軽く混ぜてみると、白身がスッと切れていく感覚がありました。これはちょっと気持ちいいぞ……！

菜箸で「かっかっかっか」と混ぜるよりも時短。

「2本でやればもっと変わるのでは？」と、2本使いにも挑戦。 正直、体感スピードは1本とそこまで大差ない印象。

それでも白身がほぼ完全に切れて、黄身としっかりなじみます。 結果、見た目からしてかなりなめらかな卵液になっていることがわかりました。

【お箸 vs まぜ卵（1本・2本）で比較】

実際に見比べてみると違いは一目瞭然。

・お箸 → 白身が残ってまだらになりがち（しっかり混ぜると時間がかかる）

・まぜ卵（1本） → そこそこ均一

・まぜ卵（2本） → かなりなめらかで均一

特に卵かけごはんにすると差がわかりやすく、白身のドロっと感がほぼゼロに！

【カラザも取りやすい】

先端の球体部分で、カラザ（白いヒモ状の部分）をスッと引っかけて取り出せます。これはちょっと感動ポイント。

【デメリット：だんだん絡まっていく】

唯一気になったのはここ。白身が切れていくのが気持ちよくてヘビロテしていたところ、だんだん白身が絡まってきてしまうこと。そうすると当初の切れ味が徐々に悪くなってきました。

大量の卵料理にヘビロテするよりも、最高の卵かけご飯こと “TKG” を作るときのお供として活躍するものなのかも。

【結論、QOLは上がる。】

正直「絶対必要か」と言われると好みは分かれそうですが、仕上がりのなめらかさはたしかに違うっ！

特に卵かけごはんが好きな人、卵料理をよく作る人、1秒でも時短を積み重ねたい人にはかなりアリなのではないでしょうか。

「まぜ卵」は正直なくてもいいけど、あると地味にQOLが上がるタイプのキッチンアイテムでした。たかが卵、されど卵……混ぜ方ひとつでここまで変わるとは。

参考リンク：サンクラフト、楽天市場、Amazon

執筆・撮影：黒猫葵

Photo：(c)Pouch

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