英『BBC』によると、マンチェスター・シティはノッティンガム・フォレストMFエリオット・アンダーソンの獲得レースで優位に立っているようだ。今季のプレミアリーグで評価を大きく高めたMFには、マンチェスター・ユナイテッドなど複数のビッグクラブが関心を寄せている。



アンダーソンは今季、フォレストの中盤で攻守両面に存在感を発揮した。低い位置からゲームを組み立てながら、前線へのボール運びやチャンス創出にも関与。クラブが苦しいシーズンを送る中、中盤の主力として自身の価値をさらに高めた。





もしシティ行きが実現した場合、注目されるのはその起用法だろう。一つは、今季限りで退団するベルナルド・シウバの後継という見方だ。シウバが担ってきた役割を引き継ぐ候補の一人と見ることもできる。ピッチの至る所に顔を出す運動量と鋭い寄せで中盤のフィルターとなりつつ、攻撃時には高いプレス耐性と卓越したボールキャリーを発揮できる。相手の激しいプレッシャーに晒される中央の狭い局面でも、中盤の底からアタッキングサードへと自らボールを運び、チームの新たな心臓となり得るポテンシャルを秘めている。その一方で、彼がフォレストで見せていた中盤の低い位置での経験を考慮すれば、別の選択肢も浮かび上がる。無尽蔵のスタミナをベースに、デュエルの強さとボール回収能力、そして縦パスやサイドチェンジを正確に配給する展開力を考えれば、ロドリのポジション（アンカー）で起用する選択肢も十分に考えられる。ロドリは昨季の大怪我から復帰したものの、レアル・マドリード移籍の噂も絶えない。中盤の底は今後のシティにとって重要なテーマとなりそうだ。ベルナルド・シウバの後継か、それとも“新ロドリ”か。シティから接近が伝えられるアンダーソンは、果たしてどのポジションで輝くのだろうか。