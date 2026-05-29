レアル・マドリードは今夏、大規模なスカッド再編に乗り出す可能性がある。そのなかで貴重な戦力となりそうなのが、下部組織出身の若手選手たちのようだ。



レアル。マドリードは、多くのポジションで不安を抱えている。DFダニ・カルバハル、DFダビド・アラバは契約満了にともない退団。さらにMFダニ・セバージョスとMFエドゥアルド・カマヴィンガも売却される可能性があるようだ。





ほかにも、DFフェルラン・メンディ、DFエデル・ミリトン、FWロドリゴのコンディション問題など、複数の課題を抱えている。そんな状況もあり、クラブは現在、下部組織出身選手の復帰プランを検討している模様。『MARCA』が報じた。現在クラブは、コモに所属するMFニコ・パスを900万ユーロ、DFハコボ・ラモンを600万ユーロ、オサスナ所属のFWビクトル・ムニョスを800万ユーロで呼び戻せる状況にある。総額2300万ユーロで3ポジションを補強できるのは格安といえるだろう。特にニコ・パスは、コモで飛躍を遂げ、ヨーロッパでも高い評価を獲得。ビクトル・ムニョスもラ・リーガで大きなインパクトを残しており、スペイン代表候補としても名前が挙がった。さらに、クラブ内部では若手昇格案も進行中とのこと。今季チャンピオンズリーグでも活躍したMFチアゴ・ピタルチはトップチームに定着する可能性があり、DFジョアン・マルティネス、DFディエゴ・アグアド、DFダビド・ヒメネスらも来季構想に含まれているようだ。また、FWエンドリックの復帰も“新戦力”として期待されている。冬にリヨンへ期限付き移籍していたブラジル代表FWは、20試合で15得点関与を記録。クラブ内部では大きな期待が寄せられている。巨額投資だけに頼らず、アカデミー出身選手を軸に世代交代を進めようとしているレアル・マドリード。今夏の補強戦略は、クラブの将来を左右する大きな転換点となるかもしれない。