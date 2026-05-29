Netflix映画『KPOP ガールズ! デーモン・ハンターズ』 6.10より9日間限定で劇場上映
2025年6月にNetflixにて独占配信されたアニメーション映画Netflix映画『KPOP ガールズ! デーモン・ハンターズ』シング・アロングバージョンが、6月10日より9日間限定で劇場上映される。
【動画】Netflix映画『KPOP ガールズ! デーモン・ハンターズ』予告編
本作は、表舞台では大人気の K-POP ガールズグループとして活躍しながら、裏ではスタイリッシュに悪魔（デーモン）を退治するハンターとしての顔を持つ「HUNTR／X（ハントリックス）」の活躍を描いた作品。
2025年6月に配信開始後、そのキャッチーな楽曲と本格的なダンスパフォーマンス、そして大迫力の戦闘シーンがたちまち話題となり世界的な社会現象を巻き起こした。その後、Netflix 史上最も再生された映画作品となり、ゴールデン・グローブ賞、グラミー賞（R）、アニー賞、アカデミー賞（R）など、多数の賞を受賞し映画業界と音楽業界を大いに沸かせた大ヒット作品。
公開から1周年を記念し、劇中歌に歌詞が付く“シング・アロングバージョン”が9日間限定で劇場上映される。入場者特典は「KPOP ガールズ! キラキラステッカー」に決定。ステージ上でファンたちの歓声を受け熱唱するハントリックスの3人の姿がキラキラと輝く、劇場でしか手に入らない特別なアイテムとなっており、全国の公開劇場にて数量限定で配布される。
Netflix映画『KPOP ガールズ! デーモン・ハンターズ』は、6月10日〜18日に一部劇場にて公開。
【動画】Netflix映画『KPOP ガールズ! デーモン・ハンターズ』予告編
本作は、表舞台では大人気の K-POP ガールズグループとして活躍しながら、裏ではスタイリッシュに悪魔（デーモン）を退治するハンターとしての顔を持つ「HUNTR／X（ハントリックス）」の活躍を描いた作品。
公開から1周年を記念し、劇中歌に歌詞が付く“シング・アロングバージョン”が9日間限定で劇場上映される。入場者特典は「KPOP ガールズ! キラキラステッカー」に決定。ステージ上でファンたちの歓声を受け熱唱するハントリックスの3人の姿がキラキラと輝く、劇場でしか手に入らない特別なアイテムとなっており、全国の公開劇場にて数量限定で配布される。
Netflix映画『KPOP ガールズ! デーモン・ハンターズ』は、6月10日〜18日に一部劇場にて公開。