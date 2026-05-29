＜神！＞忙しい中でも数分〜数十分の時間を捻出できる「時短アイテム」3つ
毎日家事や子育て、仕事に追われているママたちは、「とにかく時間がない！」という状況かもしれません。自分の時間が持てないだけではなく、スキマ時間を有効活用してタスクをこなしていることでしょう。そんなときは「時短アイテム」を取り入れるという選択肢もあります。数分でも惜しいというママたちに向けた時短アイテムは数多く販売されています。この記事では、オススメを3つ紹介していきましょう。
洗濯は洗いやすすぎ、脱水などの工程があり、終わるまでには30〜40分とかかるものです。洗濯物を干すことも含めると、その間は家で待機することになりますから、この時間がもったいなく感じることもあるでしょう。そこで洗濯の時間を短縮できる洗剤の登場です。ライオンの「NANOX one 抗菌×時短」は、すすぎ0回でOK。通常の洗濯だと、洗浄→脱水→すすぎ→脱水→すすぎ→脱水の流れになるところを、この洗剤はすすぎ工程を全カット！ そのため、洗濯時間が15分で完了します（国内洗濯機メーカー代表機種の場合）。仮にこれまで洗濯に45分かかっていたのであれば、30分も時短できることになります。
「すすぎをしないで洗剤は残らないの？」と思われるでしょうが、ライオンの実験では泡残りは出ませんでした。また洗浄力に関しても、すすぎ1回と同等ということがわかっています。ただし、柔軟剤や漂白剤を使った場合には、スピードコースやすすぎ1回以上のコースを選んでください。
すすぎの工程がないのは、節水や節電にもなります。すすぎ2回の洗濯と比較すると水使用量は63％削減、電力使用量は42％削減ができるそうです（水、電力量は国内洗濯機メーカー代表機種衣類3kg・標準コースの平均をもとに算出）。時間だけでなく、お金の節約という意味でも役立ってくれますね。
こすらずにバスタブ汚れを落とす！ライオン「ルックプラス バスタブクレンジング」
お風呂のお湯を抜いた後のバスタブ洗い。これを楽にしてくれるのが、ライオンの「ルックプラス バスタブクレンジング」です。バスタブをスポンジで洗う必要がないという商品で、シューッと腕を横に動かしながら1mほど噴射します。バスタブ全体にスプレーしたら、そのまま1分間放置。その後でシャワーで洗い流せばOKです。1分間経過するのを待つ間に、床や壁の掃除ができてしまいますね。
また現在の「ルックプラス バスタブクレンジング」シリーズでは、「銀イオンプラス」タイプも展開されています。こすらず洗える機能に加えて、除菌やピンク汚れ予防などの機能も強化されています。
履くだけでフットネイルの完成。KEYUCA「履くだけネイルストッキング」
暖かくなる季節はサンダルを履く機会も増えますよね。おしゃれの一環としてフットネイルをすることも。でも、フットネイルは乾くまでに時間がかかったり、お手入れに手間がかかったりするのが難点。それをカバーしてくれるのが、KEYUCA（ケユカ）の「履くだけネイルストッキング」です。ハイソックス丈のストッキングですが、つま先は5本指になっていて、爪部分がネイルのように色がついています。いつものようにストッキングを履けば、フットネイルをしているように見えるという便利アイテム。ネイルをする手間を省きながらも、手軽におしゃれができる商品です。
ネイルの色はコーラル、ターコイズ、ネイビーがあります。ストッキングはナチュラルベージュで肌に馴染む色合い。アクセサリーや爪が引っかかると伝線してしまうので注意が必要ですが、優しく扱うことで繰り返し使用が可能です。参考小売価格は2,000円（税抜）。一般的なストッキングと比較すると高いかもしれませんが、ネイルの手間や時間を節約することができるために、忙しいママさんにぜひ使ってほしいです。
ママたちは子育てに家事に仕事と、時間に追われている毎日でしょう。時間がないことで焦ったり、イライラしたりすることもあり、心の余裕がなくなってしまうと、家族にあたってしまうこともあるかもしれません。ギスギスした気持ちになる前に、生活のなかで時短につながるアイテムを取り入れてみてはいかがでしょう。まずは自分の生活を振り返り、何をすれば時短につながるか考えることがスタートかもしれません。今回ご紹介したアイテムも、気になるものからぜひ試してみてくださいね！
文・川崎さちえ 編集・有村実歩