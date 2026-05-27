今回紹介するのは、Threadsに投稿された猫ちゃんの写真。投稿主さんが「かわいく撮れたよ」と紹介したその1枚には、たしかに可愛い猫ちゃんの姿が写っているのですが…よく見ると、なんとも味わい深い写真になっていたようです。

投稿はThreadsにて38万回以上表示。3.2万件以上のいいねが寄せられるなど、多くの猫好きたちの注目を集めました。

【写真：ネコのことを撮影→顔を見てみると…笑ってしまうほど『躍動感ありすぎる瞬間』】

かわいく撮れたはずが、まさかの躍動感

今回、Threadsに投稿したのは「のしん」さん。登場したのは、猫のくろちゃんです。くろちゃんは、黒い毛並みに白い胸元が映える猫ちゃん。大きくまんまるな瞳もチャームポイントです。

投稿されたのは、そんなくろちゃんの可愛い一枚…ではなく、ブレブレな一枚。顔のあたりがふわっとブレていて、おもしろい一枚になっていたのだとか。絶妙すぎるくろちゃんの姿がそこにあったそうです。

顔だけが勢いよく動いているようにも見えて、じわじわ笑いがこみ上げてくる今回の投稿。かわいく撮れたことは間違いないのですが、そのかわいさの方向性が少し予想外でしたね。

ブレた猫写真が大集合！

今回のブレブレのくろちゃんの投稿を見たThreadsユーザーたちからは、「めちゃくちゃカワイイ」「カップ麺吹いた」「普通なら削除してもいい写真なのに、猫なら保存しておく下僕どもが愛おしい」などの声が多く寄せられていました。また、コメント欄には同じようにブレてしまった猫ちゃんの写真も集まり、猫好きたちの間で楽しい盛り上がりを見せていた模様です。

完璧にピントが合った写真ももちろん素敵ですが、少しブレた写真には、それだけでおもしろい空気感があります。今回のくろちゃんの投稿も、ブレブレだからこそステキな1枚。猫と暮らしていると、思い通りに撮れない写真まで宝物になってしまうものなのかもしれませんね。

写真・動画提供：Threadsアカウント「のしん」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。