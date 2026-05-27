久松宏輝トレーナー推奨…同時に股関節と胸郭の柔軟性を高めるドリル

小学校低学年の選手に多い“手打ち”。しかし、腕力頼りのスイングでは打球を遠くに飛ばすのは難しい。飛距離アップへ不可欠な“体全体を使ったスイング”構築へ、明徳義塾高出身で現在は野球塾「AMAZING」でトレーナーを務める久松宏輝さんが、「股関節＆胸郭回旋ドリル」を紹介している。

本塁打を可能にする“鋭いスイング”習得へ、股関節と胸郭の柔軟性は欠かせない。下半身の力を溜めて上半身に伝える股関節、体の捻りを生み出す胸郭をうまく使えるようになればスイングスピードが上がり、飛距離は伸びていく。

久松さん推奨のドリルはまず、足を肩幅よりやや広めにして立ち、股関節を曲げてお尻を後方に引く。次に大きなバランスボールを体の前で抱きかかえているイメージで、両腕を広げる。実際に持たなくてOKだ。

この姿勢を保って左側に体を捻っていく。真横に捻るように努める。斜め後方に捻りがちなので注意したい。下半身は固定。お尻や膝を動かさず、真横にいる人に手にしているバランスボールを真横にいる人に渡すイメージで捻っていく。限界まで捻ったら最初の姿勢に戻す。

「バランスボールの形を潰さないでください」と久松さん。体を捻る際に、両腕の位置が変わるのもNGだ。あくまでも大きなボールを抱えるイメージで、腕を動かす。左が終わったら次は右と、左右交互に捻る。回数を重ねて疲れてくると、背中が丸まることが多いので、こちらも要注意だ。

「（股関節と胸郭を）連動させて回すことで、怪我の予防とパフォーマンスアップを図るトレーニングです」。打撃では股関節、胸を回して可動域を広げることでパフォーマンスが上がり、他の関節への負担も軽減されるという。左右10回ずつを1セット行うことで、打撃は変わっていくはずだ。（First-Pitch編集部）