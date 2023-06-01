yonige¡¢¿·SG¡Ö²ê¿á¤¯¤È¤¡×¼ýÏ¿3¶Ê¤¬¥¢¥Ë¥á¡Ø¾å°ËÆá¤Ü¤¿¤ó¡¢¿ì¤Ø¤ë»Ñ¤ÏÉ´¹ç¤Î²Ö¡ÙÁÞÆþ²Î¤Ë
yonige¤¬¥á¥¸¥ã¡¼ºÆ·ÀÌó¸å½é¤È¤Ê¤ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö²ê¿á¤¯¤È¤¡×¤ò5·î27Æü(¿å)¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë3¶Ê¤¬¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¾å°ËÆá¤Ü¤¿¤ó¡¢¿ì¤Ø¤ë»Ñ¤ÏÉ´¹ç¤Î²Ö¡Ù¤ÎÁÞÆþ²Î¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¥·¥ó¥°¥ëÉ½Âê¶Ê¡Ö²ê¿á¤¯¤È¤¡×¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¾å°ËÆá¤Ü¤¿¤ó¡¢¿ì¤Ø¤ë»Ñ¤ÏÉ´¹ç¤Î²Ö¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ¤¹¤Ç¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¼ýÏ¿¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡ÖDon¡Çt¡×¡ÖWet¡×¡Ö¤·¤¬¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê(re-arrange ver.)¡×¤âÍè½µÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥¢¥Ë¥áÂè8ÏÃ¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖDon¡Çt¡×¡ÖWet¡×¤Ï¥¢¥Ë¥á8ÏÃ¤Î¤¿¤á¤Î´°Á´¿·¶Ê¡£¡Ö¤·¤¬¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê(re-arrange ver.)¡×¤Ï2017Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖNeyagawa City Pop¡×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¡Ö¤·¤¬¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡×¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢yonige¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤âÌ³¤á¤ëÅÚ´ïÂçÍÎ¤¬ÂçÃÀ¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥Ë¥áÂè8ÏÃ¤ÎÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¤Æ5·î27Æü(¿å)¤Ë¤ÏCD¤ÎÈ¯Çä¡¢¤½¤·¤Æ³Æ¼ï¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤ÎÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¡Ö²ê¿á¤¯¤È¤¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼ºÆ·ÀÌó¤ËÈ¼¤¦yonige¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îyonige¤Î¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤É¤ò·ÇºÜÃæ¡£
¢£¥·¥ó¥°¥ë¡Ö²ê¿á¤¯¤È¤¡×
2026Ç¯5·î27Æü(¿å)È¯Çä
Í½ÌóURL¡§https://VA.lnk.to/mebukutoki
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://yonige.net/pages/mebukutoki
¡Ú´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×(CD+BD)¡Û
ESCL-6249~6250¡¡¡ï2,500(tax in)
¢¨½é»ÅÍÍ¤Ï¥¹¥ê¡¼¥Ö¥±¡¼¥¹»ÅÍÍ
¢§CD¼ýÏ¿¶Ê(½é»ÅÍÍ/ÄÌ¾ï»ÅÍÍ¶¦ÄÌ)
1.²ê¿á¤¯¤È¤
2.Don¡Çt
3.Wet
4.¤·¤¬¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê(re-arrange ver.)
¢§Blu-ray¼ýÏ¿ÆâÍÆ(½é»ÅÍÍ/ÄÌ¾ï»ÅÍÍ¶¦ÄÌ)
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¾å°ËÆá¤Ü¤¿¤ó¡¢¿ì¤Ø¤ë»Ñ¤ÏÉ´¹ç¤Î²Ö¡Ù
¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥à¡¼¥Ó¡¼
¡üÅ¹ÊÞÊÌ¹ØÆþÆÃÅµ
¡¦yonige±þ±çÅ¹¡§¡Ø²ê¿á¤¯¤È¤¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ï¤¬¤
¡¦Amazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´Ì¥Ð¥Ã¥¸
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥«¥é¥Ó¥Ê·¿
¡¦TOWER RECORDSÁ´Å¹(¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Þ¤à¡¿°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯)¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Þ¤·¤«¤¯¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¢¨¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾åµÅ¹ÊÞ°Ê³°¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨³Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¥«¡¼¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Amazon.co.jp¡¢³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¢¤½¤ÎÂ¾°ìÉô¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡ÖÆÃÅµÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡×¤È¡ÖÆÃÅµÈóÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡×¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½Ìó¤ÎºÝ¤Ï¡¢´õË¾¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡
¢£¡ãyonige one man tour 2026¡Ö²Æ¤ÎËâË¡¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ²õ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Î¤Õ¤¿¤ê¡×¡ä
8·î06Æü(ÌÚ)¡¡Åìµþ¡¦½ÂÃ« CLUB QUATTRO
8·î10Æü(·î)¡¡Âçºå CLUB QUATTRO
8·î11Æü(²Ð)¡¡°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²° CLUB QUATTRO
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
adv¡ï5,000
U-22Á°Çä¡ï4,000
¢¨¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
5/27(¿å)10:00¤è¤ê°ìÈÌÈÎÇä¥¹¥¿¡¼¥È
https://eplus.jp/yonige2026/
¡¡
¢£TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¾å°ËÆá¤Ü¤¿¤ó¡¢¿ì¤Ø¤ë»Ñ¤ÏÉ´¹ç¤Î²Ö¡Ù
¢§ÊüÁ÷¾ðÊó
TOKYO MX¡¢BS11¡¢¤È¤Á¤®¥Æ¥ì¥Ó¡¢·²ÇÏ¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥Æ¥ì¶Ì¤Ë¤Æ
4·î10Æü¡Ê¶â¡Ë24»þ¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï
TOKYO MX¡§4·î10Æü¡Ê¶â¡Ë24:00¡Á
BS11¡§4·î10Æü¡Ê¶â¡Ë24:00¡Á
¤È¤Á¤®¥Æ¥ì¥Ó¡§4·î10Æü¡Ê¶â¡Ë24:00¡Á
·²ÇÏ¥Æ¥ì¥Ó¡§4·î10Æü¡Ê¶â¡Ë24:00¡Á
¥Æ¥ì¶Ì¡§4·î10Æü¡Ê¶â¡Ë24:00¡Á
¢§ÇÛ¿®¾ðÊó
ABEMA¤Ë¤Æ4·î10Æü¡Ê¶â¡Ë24»þ¤è¤êÃÏ¾åÇÈÆ±»þ¡¦ºÇÂ®ÇÛ¿®
¤Û¤«³ÆÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Æ½ç¼¡ÇÛ¿®
¢§¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§Ê½¡Ö¾å°ËÆá¤Ü¤¿¤ó¡¢¿ì¤Ø¤ë»Ñ¤ÏÉ´¹ç¤Î²Ö¡×¡Ê½©ÅÄ½ñÅ¹¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥¯¥í¥¹¡×Ï¢ºÜ¡Ë
´ÆÆÄ¡§º´µ×´Öµ®»Ë
Éû´ÆÆÄ¡§¸Íß·½ÓÂÀÏº
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§ÊÆÆâ»³ÍÛ»Ò
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§µÈÀ® ¹Ý
¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥á¥¤¥ó¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¡§¤ß¤ä¤Á
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥á¥¤¥ó¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¡§¾¾ÈøÍ´Êå
°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Æ£°æÍ¼Ó
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§µÜ±Û Êâ
¿§ºÌÀß·×¡§°ËÆ£ Í£
»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÉÙÅÄ´î°ô
3D´ÆÆÄ¡§¾®Àî¹ÌÊ¿
ÊÔ½¸¡§×¢À¥À¶»Ö
²»³Ú¡§¶¶¸ý²ÂÆà
²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÌÀÅÄÀî ¿Î
²»¶ÁÀ©ºî¡§¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥«¥×¥»¥ë
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Â¼¾å ¸÷
À©ºî¡§¥½¥ï¥Í
¢§¼çÂê²Î
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡§¡Ö²ê¿á¤¯¤È¤¡×yonige
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡§¡Ö´¶¾ð¥°¥é¥¹¡×
¢§¥¥ã¥¹¥È
¾å°ËÆá¤Ü¤¿¤ó¡§ÎëÂå¼ÓµÝ
Å×ÇÈ¤¤¤Ö¤¡§ÀÄ»³µÈÇ½
·´¾å¤«¤Ê¤Ç¡§¼÷ÈþºÚ»Ò
Í·º´¤¢¤«¤Í¡§Å·³¤Í³ÍüÆà
ËÌÅÎ¤ä¤¨¤«¡§ÉÙÅÄÈþÍ«
Ä¥·ÊÍò¡§²ÏÀ¥çý´õ
¢§¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://kamiina-botan.com/
¢§¸ø¼°X¡Ê@kamiina_anime¡Ë
https://x.com/kamiina_anime
¢§¸ø¼°Instagram¡Ê@kamiina_anime¡Ë
https://www.instagram.com/kamiina_anime
©Ê½¡Ê½©ÅÄ½ñÅ¹¡Ë¡¿¾å°ËÆá¤Ü¤¿¤óÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¡
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡yonige ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡yonige ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡yonige ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡yonige ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡yonige ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok
¡¡