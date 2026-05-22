Ãæ¹ñ¤Ë¡È¥Ë¥»°ìÍö¡É¤¬½Ð¸½¡¡¡ÖI¡×¤¬¤Ê¤¤¥í¥´¡¢¿åñ»Ò¡ÄÐ§¤Þ¤ÇÌÏÊï¡¡¤¹¤Ç¤Ë¾¦É¸¼èÆÀ¤ÇË¡Ì³Éô¤¬ÂÐ±þ¤Ø¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
¤È¤ó¤³¤Ä¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÁ´¹ñ¥Á¥§¡¼¥ó¤Ç¡¢³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤â¿Íµ¤¤Î¡Ö°ìÍö¡×¡£
½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤ÎÃæ¹ñ¡¦ËÌµþ¤Ç¡¢¥í¥´¤¬¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î¡È¥Ë¥»¤Î°ìÍö¡É¤¬¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÈæ³Ó¤ò¸«¤ë¡Û¡È¥Ë¥»°ìÍö¡É¤Î¥í¥´¡¡ËÜÊª¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡Ä
Ãæ¹ñ ¡È¥Ë¥»°ìÍö¡É ËÜÊª¤Î°ìÍö¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤¿
ÆîÇÈ²í½Ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¥é¡¼¥á¥ó¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö°ìÍö¡×¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¤ªÅ¹¤¬Ãæ¹ñ¡¦ËÌµþ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Å¹Ì¾¤Ï¡ÖËÜÆü°ìÍöÙÇÌÌ¡×¤Ç¤¹¡£
22Æü ¸áÁ°10»þ¤´¤í¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë¼èºà¤ò¤¹¤ë¤È¡¢½¾¶È°÷¤Î»Ñ¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ÈÍÑºÑ¤ß¤ÎÍÆ´ï¤Ê¤É¤¬ÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¸«¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡ÖÏÂÉ÷¤Î¹ü¤À¤·¥¹¡¼¥×¥é¡¼¥á¥ó¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¡¢ÄêÈÖ¤ÎÆÚ¹ü¥é¡¼¥á¥ó¤Ï36¸µ=Ìó842±ß¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°ìÍö¤Ç¤ÏÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿åñ»Ò¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥´¤â°ìÍö¤Ë¹ó»÷¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã°ìÍö¤Î¥í¥´¡ä
¡¦ICHIRAN
¡¦¾¼ÏÂ35Ç¯ÁÏ¶È
¡ã¥Ë¥»°ìÍö¤Î¥í¥´¡ä
¡¦ICHRAN¡Ê¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤Î¡ÖI¡Ê¥¢¥¤¡Ë¡×¤¬¤Ê¤¤¡Ë
¡¦·ú¹ñ65Ç¯ÁÏ¶È¤Ê¤É
°ìÍö¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¥¹¡¼¥×¡¢ÌÍ¡¢¿ÉÌ£¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¥·¥ó¥×¥ë¤Êºî¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥Ë¥»°ìÍö¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¡¢¡È°ìÍö¡É¤È½ñ¤«¤ì¤¿Ð§¤Ë¥³¡¼¥ó¤ä¥Ê¥ë¥È¡¢¥á¥ó¥Þ¡¢¼ÑÍñ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÍö¡ÖË¡Ì³Éô¤Ë¤ÆÂÐ±þ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡¡HP¤Ç¤âÃí°Õ´µ¯
ÆüÈæËã²»»Ò¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
°ìÍö¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤â¿Íµ¤¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¡È´ë¶È¥Ö¥é¥ó¥É¡É¤ò¤É¤¦¼é¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¥Õ¥©¡¼¥µ¥¤¥È¡×¸µÊÔ½¸Ä¹ Äé¿Êå¤µ¤ó:
°ì»þ¡¢ÆüËÜ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤òÃæ¹ñÂ¦¤¬¾¡¼ê¤Ë¾¦É¸ÅÐÏ¿¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤¬Ãæ¹ñ¤Ç»ö¶È¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤³ºÇ¶á¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ¡²è¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤á¤ë³¤Â±ÈÇ¥µ¥¤¥È¤Î±¿±ÄµòÅÀ¤ò¸·¤·¤¯Å¦È¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼ã´³²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â»¶È¯Åª¤Ëº£²ó¤Î¥Ë¥»°ìÍö¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÆîÇÈ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
°ìÍö¤Ï¢§¹á¹Á3Å¹ÊÞ¡¢¢§ÂæÏÑ2Å¹ÊÞ¡¢¢§¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë3Å¹ÊÞ½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ¹ñËÜÅÚ¤Ë¤Ï½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÍö¤Ë¼èºà¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÊÀ¼ÒÂ¦¤Ç¤âÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºßË¡Ì³Éô¤Ë¤ÆÂÐ±þ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Î²óÅú¤Ç¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¾å¤Ç¤Ï¡Ö°ìÍö¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÄ¾±Ä¤Ç±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º·ÀÌó¤ä¤Î¤ì¤óÊ¬¤±¤Ï°ìÀÚ¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÃí°Õ´µ¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡Ä½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡È¾¦É¸ÅÐÏ¿¡É
¾¦É¸ÅÐÏ¿¤Ë¾Ü¤·¤¤±Ê¾Â¤è¤¦»ÒÊÛÍý»Î¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö´ÇÈÄ¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÂç»ö¤Ê¡Ø°ìÍö¡Ù¤Î´Á»úÆóÊ¸»ú¤¬°ì½ï¡£¾¦É¸¸¢¤Î¿¯³²¤Ë¤¢¤¿¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÁè¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢°ìÍöÂ¦¤¬ÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¸«Î©¤Æ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦É¸¸¢¤Ë¤Ï¡¢Àè¤Ë¼èÆÀ¤·¤¿¿Í¤¬¾¦É¸¸¢¤òÆÈÀê¤Ç¤¤ë¡ÖÀè´ê¼çµÁ¡×¤¬¤¢¤ê¡¢»ö¶È¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÃÏ°è¡¦¹ñ¤Ç¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë½Ð´ê¤¹¤ë¤Î¤¬Å´Â§¤Ç¤¹¡£
°ìÍö¤Î¾ì¹ç¤ÏÃæ¹ñ¤Ç»ö¶ÈÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Ì¾¾Î¤ä¥í¥´¤Ê¤É¤Î¾¦É¸¸¢¤òÃæ¹ñ¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¦É¸¸¢¤Î¿¯³²¤È¤·¤ÆÁè¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢°ìÍöÂ¦¤¬ÍÍø¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢»öÁ°¤Î½Ð´ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¹ó»÷¤·¤¿¥í¥´¤¬»È¤ï¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤âÁè¤Ã¤¿ºÝ¤ËÉÔÍø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüÈæ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
²áµî¤Ë¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤ÎÌ¾Á°¤¬¾¡¼ê¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥©¡¼¥µ¥¤¥È¡×¸µÊÔ½¸Ä¹ Äé¿Êå¤µ¤ó:
»ö¶ÈÅ¸³«¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Àè¤Ë½Ð´ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¤Í¡£
==========
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
Äé¿Êå¤µ¤ó
¹ñºÝ¾ðÊó»ï¡Ö¥Õ¥©¡¼¥µ¥¤¥È¡×¸µÊÔ½¸Ä¹
BS¡¼TBS¡ÖÊóÆ»1930¡×¥Ë¥å¡¼¥¹²òÀâ
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
¿ÀÆàÀî,
ÆÁÅç,
Âç³Ø,
¶âÂ°²Ã¹©,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
²£ÉÍ,
ÇÛÀþ,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
°ÖÎîº×