◆米大リーグカブス―ツインズ（１７日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスのＤ・スワンソン内野手が本拠のツインズ戦で、一塁からの送球を取り損ねて顔面に受け、口内から吐血して試合が中断した。３回無死一塁、グレイの一塁ゴロをつかんだ一塁のブッシュが二塁送球。一塁走者の左手に当たったことでカバーに入った遊撃のスワンソンがボールをつみ損ね、グラブをかすめて顔面に直撃し、口内から出血した。