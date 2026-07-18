自腹でW杯を全試合現地観戦する理由「正直、勝てると思っていました。前半を終えた時点でＮＲＧスタジアム（米ヒューストン）から日本の知人に『２点目を取ったら、もう決まり』なんて電話していましたから。ただ後半、あれよ、あれよと、どんどん引かされていった。近年の日本代表で、あそこまでチーム全体を下げさせられることはなかったんじゃないかな。日本は後半、シュート１本あったかどうかでしょ？失点は時間の問題だろ