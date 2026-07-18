広島の鈴木清明球団本部長が17日の阪神戦前、急きょ記者会見を開き、矢野雅哉（27）の登録を抹消すると発表。ネット上では、今回の球団の対応に批判の声が噴出している。【もっと読む】不祥事発覚…その時、球団はどうする？矢野の処分は、13日に写真週刊誌「フラッシュ」がいわゆる「ゾンビたばこ」事件で起訴された男との密接な関係を匂わす写真を掲載したことがきっかけだ。球団はこれまで一貫して、「週刊誌の一つ一つに反